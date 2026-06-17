Slovenská polícia opätovne bije na poplach pred šíriacim sa nebezpečným podvodom. Len počas utorka a stredy zaznamenala množstvo hlásení o podozrivých SMS správach, ktoré sa od ľudí snažia pod hrozbou administratívneho konania vylákať peniaze za fiktívne dopravné pokuty. Kyberzločinci sa pritom schovávajú za falošnú stránku pripomínajúcu štátny web. Muži zákona preto jasne vysvetľujú, ako rozoznať podvod od reálnej pokuty.
Čo je dôležité
- Podvodné správy: Útočníci rozposielajú SMS s výzvou na okamžitú úhradu vymyslenej pokuty za vozidlo.
- Falošný web: Priložený odkaz v správe presmeruje obeť na stránku, ktorá verne kopíruje vizuál ministerstva vnútra.
- Oficiálna komunikácia: Úrady nikdy nezasielajú pokuty cez SMS, využívajú výlučne poštu alebo elektronickú schránku.
- Rýchla reakcia: Ak ste už na odkaz klikli a zadali údaje z karty, okamžite kontaktujte svoju banku.
Zastrašovanie exekúciou a falošný web štátu
Polícia Slovenskej republiky varuje občanov pred sofistikovaným phishingovým útokom. V priebehu utorka 16. júna a stredy úrady zaevidovali zvýšený počet hlásení o podvodných SMS správach, ktoré cielia predovšetkým na majiteľov motorových vozidiel.
Text podvodnej správy je formulovaný tak, aby v príjemcovi vyvolal stres a prinútil ho konať skratovo pod tlakom hrozby sankcií. Útočníci v nej doslova píšu:
„V záznamoch o vašom vozidle je uvedená neuhradená pokuta. Odporúča sa okamžitá platba, aby sa predišlo administratívnemu konaniu.“
Súčasťou tohto manipulatívneho textu je aj internetový odkaz. Ak naň nič netušiaca obeť v strese klikne, je okamžite presmerovaná na podvodnú stránku. Tá je po vizuálnej stránke navrhnutá tak, aby maximálne pripomínala oficiálny portál Ministerstva vnútra SR, čím sa snaží získať dôveru používateľa a donútiť ho vyplniť citlivé údaje o platobnej karte.
Skutočnú pokutu cez SMS nečakajte
Polícia v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje, že žiadne štátne ani správne orgány takýmto spôsobom komunikáciu s občanmi nevedú a pokuty cez mobilné správy nikdy nezasielajú.
Oficiálne oznámenia o akýchkoľvek dopravných priestupkoch sú doručované výhradne štandardnou úradnou formou. Zväčša ide o klasickú poštovú zásielku alebo doručenie do aktivovanej úradnej elektronickej schránky. Takýto dokument navyše musí obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti, medzi ktoré patrí jasná identifikácia orgánu, číslo konania alebo spisová značka, presný opis skutku a tiež poučenie o ďalšom zákonnom postupe.
Odborníci preto vyzývajú na maximálnu obozretnosť. Občania by na podobné správy nemali vôbec reagovať, priložené odkazy v žiadnom prípade neotvárať a neposkytovať svoje osobné údaje. Ak sa už stalo, že niekto na podvodný link klikol a zadal tam údaje o svojej platobnej karte, prípadne dokonca potvrdil platbu, polícia odporúča udalosť okamžite nahlásiť a bezodkladne kontaktovať svoju banku za účelom zablokovania karty.