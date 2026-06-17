Svetoví lídri zo skupiny G7 označili pripravovanú rámcovú dohodu medzi USA a Iránom za historickú príležitosť, ako definitívne zabrániť Teheránu vo vývoji jadrových zbraní. Podľa zverejneného vyhlásenia môže podpis dohody, ktorý je naplánovaný na piatok, priniesť do regiónu vytúžený mier. Štátnici sa zároveň vyjadrili k napätiu na Blízkom východe, pričom žiadajú odzbrojenie hnutia Hizballáh a voľný prechod cez strategický Hormuzský prieliv.
Čo je dôležité
- Historická šanca: G7 víta americko-iránsku dohodu ako jedinečnú príležitosť na zastavenie jadrového programu Teheránu.
- Krok k mieru: Očakáva sa, že piatkový podpis dokumentu prinesie väčšiu bezpečnosť pre celý región.
- Hormuzský prieliv: Lídri trvajú na voľnom a bezplatnom prechode lodí, ktorý je kľúčový pre medzinárodný obchod.
- Odzbrojenie Hizballáhu: Svetové mocnosti podporujú pevné prímerie a medzinárodné bezpečnostné záruky pre Libanon.
Šanca na trvalý mier bez jadrových zbraní
Diplomatické úsilie na Blízkom východe naberá na obrátkach. Lídri štátov a vlád krajín G7 v stredajšom spoločnom vyhlásení jasne deklarovali, že rámcovú dohodu medzi USA a Iránom považujú za „historickú príležitosť“. Ich hlavným cieľom je zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane.
Kľúčová dohoda medzi Washingtonom a Teheránom by mala byť oficiálne podpísaná už tento piatok. Štátnici vo svojom stanovisku vyjadrili plnú podporu jej implementácii a pripravenosť aktívne prispieť k jej reálnemu naplneniu v praxi.
„Dohoda by mohla priniesť mier a bezpečnosť pre všetkých v regióne. V súčasnosti je však nevyhnutné rokovať o nadväzujúcej komplexnej diplomatickej dohode, ktorá by riešila hrozby, ktoré Irán predstavuje v regióne aj mimo neho,“
uviedla skupina G7 s tým, že konečným cieľom je zabezpečiť, aby islamská republika už nikdy nezískala jadrovú zbraň.
Prieliv bez poplatkov a situácia v Libanone
Vyhlásenie sa dotklo aj ďalších neuralgických bodov v regióne. V súvislosti so strategickým Hormuzským prielivom skupina G7 opätovne a dôrazne pripomenula, že právo na voľný prechod bez akýchkoľvek obmedzení alebo mýtnych poplatkov zostáva absolútnym základom medzinárodného obchodu.
Lídri neobišli ani prebiehajúci konflikt medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh, ktoré dlhodobo požíva podporu Teheránu. Svetové veľmoci sa v tomto smere jednoznačne postavili za snahy libanonského vedenia o úplné odzbrojenie Hizballáhu. Dosiahnuť to chcú prostredníctvom okamžitého a pevného prímeria, pričom zdôrazňujú nutnosť ochrany územnej celistvosti Libanonu, a to v sprievode „primeraných medzinárodných bezpečnostných záruk“.