Brazílsky najvyšší súd poslal za mreže Eduarda Bolsonara, syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Za nezákonný nátlak a lobing v Spojených štátoch, ktorým chcel pomôcť svojmu otcovi odsúdenému za pokus o štátny prevrat, dostal trest štyri roky a dva mesiace. Súd jeho konanie vyhodnotil ako neprípustný zásah do justície a konanie proti vlastnej krajine.
Čo je dôležité
- Väzenie pre syna exprezidenta: Eduardo Bolsonaro strávi za mrežami 4 roky a 2 mesiace za nezákonné zasahovanie do súdneho procesu.
- Zahraničný lobing: V USA žiadal o uvalenie sankcií voči brazílskym sudcom a ciel na tovary, aby tak ovplyvnil proces so svojím otcom.
- Otec už sedí: Bývalý prezident Jair Bolsonaro si odpykáva 27-ročný trest za pokus o štátny prevrat.
- Politické pozadie: Verdikt prichádza pred voľbami, v ktorých sa proti súčasnému prezidentovi postaví ďalší z Bolsonarových synov.
Lobing za clá a sankcie
Úrad brazílskeho generálneho prokurátora uspel s obžalobou proti Eduardovi Bolsonarovi. Vyšetrovatelia ho vinili z toho, že u amerických orgánov aktívne loboval za sankcie voči brazílskym sudcom a za uvalenie ciel na brazílske tovary. Hlavným cieľom týchto krokov malo byť pomôcť svojmu otcovi, ktorý bol vlani odsúdený na 27 rokov vo väzení za pokus o štátny prevrat.
Najvyšší súd v utorok definitívne rozhodol, že bývalý poslanec svojimi činnosťami nezákonne zasahoval do prebiehajúceho súdneho procesu s exprezidentom.
Konanie proti vlastnej krajine
Ostré slová na adresu odsúdeného adresoval sudca Alexandre de Moraes, ktorý odmietol akékoľvek ospravedlňovanie nátlakových akcií v zahraničí.
„Úlohou Eduarda Bolsonara ako poslanca nie je lobovať v zahraničí proti vlastnej krajine.“
Právnici odsúdeného verdikt okamžite spochybnili s tvrdením, že na jeho usvedčenie neboli predložené dostatočné dôkazy. Bolsonaro mladší sa ešte vlani vo februári presťahoval do Spojených štátov, kde sa aktívne snažil získať podporu pre svojho otca, a to najmä zo strany americkej administratívy.
Obhajoba a blížiace sa voľby
Tento bývalý zákonodarca v utorok na svoju obhajobu uviedol, že cieľom jeho konania nebolo priamo oslobodiť otca. Tvrdil, že chcel prinútiť brazílsky najvyšší súd potrestať tých úradníkov, ktorí podľa neho nedodržiavali ústavu krajiny.
Kauza prichádza v mimoriadne citlivom politickom období. Jair Bolsonaro stál na čele krajiny v rokoch 2019 až 2022. Jeho nástupcom sa stal úradujúci prezident Luiz Inácio Lula da Silva, ktorého však v blížiacich sa októbrových voľbách čaká ostrý politický boj. Podľa aktuálnych prieskumov zvedie mimoriadne tesný súboj s ďalším exprezidentovým synom – Fláviom Bolsonarom.