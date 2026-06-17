Juhokórejský prezident I Če-mjong využil summit lídrov G7 na dôležitú diplomatickú výzvu. Svojho amerického náprotivku Donalda Trumpa priamo požiadal, aby sa zhostil vedúcej úlohy a pomohol nájsť mierové riešenie čoraz napätejšej situácie so Severnou Kóreou. Soul argumentuje Trumpovými predchádzajúcimi úspechmi, pričom šéf Bieleho domu už prisľúbil, že sa bude problémom zaoberať.
Čo je dôležité
- Žiadosť o pomoc: Juhokórejský líder vyzval USA, aby viedli úsilie o mierové urovnanie vzťahov s Pchjongjangom.
- Interakcia na G7: K rozhovoru medzi prezidentmi došlo neformálne, počas spoločného fotografovania štátnikov.
- Príklad z Blízkeho východu: Soul poukázal na úspechy amerického prezidenta pri riešení konfliktov v iných regiónoch.
- Návrat k diplomacii: Trump sa už v minulosti stretol s Kim Čong-unom a nedávno opäť pripomenul ich spoločné vzťahy.
Neformálny rozhovor a odkaz na Blízky východ
K dôležitému diplomatickému kontaktu nedošlo za oficiálnym rokovacím stolom, ale počas spoločného fotografovania lídrov skupiny G7. Podľa hovorkyne juhokórejského prezidenta sa práve vtedy Donald Trump aktívne spýtal I Če-mjonga na aktuálny stav a úroveň napätia medzi Soulom a Pchjongjangom.
Juhokórejská hlava štátu túto interakciu okamžite využila a požiadala šéfa Bieleho domu o priamu pomoc a diplomatické zastrešenie krízy.
„Prezident požiadal Donalda Trumpa, aby viedol úsilie o mierové vyriešenie tejto otázky presne tak, ako to urobil v prípade vojny na Blízkom východe,“
uviedla vo svojom vyhlásení I Če-mjongova kancelária. Podľa jej ďalších slov americký prezident na túto nečakanú výzvu reagoval pozitívne a odpovedal, že sa bude urýchlene snažiť tento problém riešiť.
Fotografia so severokórejským vodcom
Otázka vzťahov so Severnou Kóreou nie je pre Donalda Trumpa novou témou. Americký prezident sa ešte počas svojho prvého funkčného obdobia historicky hneď trikrát osobne stretol so severokórejským diktátorom Kim Čong-unom a odvtedy opakovane prejavoval záujem o prípadné ďalšie spoločné stretnutie.
Záujem o túto agendu potvrdzuje aj jeho nedávna aktivita na sociálnych sieťach. Len minulý týždeň Trump zverejnil na svojej platforme Truth Social archívnu fotografiu, na ktorej pózuje práve s Kim Čong-unom. Záber ponechal zámerne bez akéhokoľvek popisu, čím chcel podľa analytikov jasne upozorniť na ich minulé osobné diplomatické vzťahy a naznačiť možný návrat k priamym rokovaniam.