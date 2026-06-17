Český prezident Petr Pavel ostro vystúpil proti najnovšiemu rozhodnutiu vlády, ktoré mení systém financovania verejnoprávnych médií. Hlava štátu nerozumie dôvodom, prečo kabinet k takémuto ráznemu kroku vôbec pristúpil. Škrty v rozpočtoch Českej televízie a Českého rozhlasu podľa neho môžu ohroziť ich nezávislosť a plynulé fungovanie, keďže inštitúcie majú uzatvorené dlhodobé zmluvy. Vetu zákona sa prezident zatiaľ nebráni, no chce si počkať na jeho finálnu podobu.
Čo je dôležité
- Nesúhlas prezidenta: Petr Pavel verejne kritizuje vládnu novelu o financovaní verejnoprávnych médií.
- Rozsiahle škrty: Česká televízia (ČT) má prísť približne o miliardu korún, Český rozhlas (ČRo) o 350 miliónov.
- Ohrozenie nezávislosti: Hlava štátu nevidí dôvod na zmenu doterajšieho systému koncesionárskych poplatkov a žiada odbornú analýzu.
- Hrozba veta: Prezident nevylúčil, že po oboznámení sa s konečnou verziou zákona ho bude vetovať.
Prezident žiada analýzy, nie unáhlené škrty
Zmena financovania dvoch najväčších verejnoprávnych inštitúcií v krajine vyvolala okamžitú reakciu Pražského hradu. Vláda Andreja Babiša len v pondelok schválila novelu zákona, ktorá priamo zasiahne do rozpočtov Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Televízia si má podľa návrhu pohoršiť o približne miliardu českých korún a rozhlas príde o zhruba 350 miliónov.
Český prezident Petr Pavel však toto rozhodnutie odmieta. Zdôraznil, že pre neho je absolútnou prioritou zachovanie mediálnej nezávislosti a fungovania týchto dôležitých inštitúcií.
„Veľakrát som upozorňoval, že bude pre mňa mimoriadne dôležité vidieť, že sa akýmkoľvek opatrením nenarušuje nezávislosť verejnoprávnych médií. Rozumiem zmene, pokiaľ aktuálny stav nefunguje. Na financovaní televízie a rozhlasu prostredníctvom koncesionárskych poplatkov som nevidel, že by niečo nefungovalo a bolo by to nevyhnutné zmeniť,“
skonštatoval Pavel a dodal, že pokiaľ mal niekto vo vláde taký pocit, on osobne nepočul žiadne relevantné zdôvodnenie ani nevidel odbornú analýzu, ktorá by tento zásah legitimizovala.
Zmluvy sa nedajú zoškrtať zo dňa na deň
Prezident uviedol, že by vládne rozhodnutie dokázal čiastočne pochopiť, ak by bolo jeho primárnym cieľom nevyhnutné šetrenie štátnych financií. Aj v takom prípade by si to však podľa neho vyžadovalo dostatok času a hĺbkovú analýzu situácie, nie radikálne a nečakané rezy do rozpočtov.
„ČT ani ČRo nepracujú z mesiaca na mesiac či z roka na rok, ale majú zmluvy na niekoľko rokov dopredu a nie je možné znižovať výdaje o nejakých desať, dvadsať či viac percent v takom krátkom čase,“
podotkol kriticky Pavel na margo plánovaných rozpočtových škrtov.
Na priamu otázku novinárov, či je pripravený spornú novelu zákona vetovať, prezident odpovedal pragmaticky a zdržanlivo. Ubezpečil verejnosť, že si počká na konečnú verziu zákona, ktorá vzíde z legislatívneho procesu v parlamente, a až na základe nej sa definitívne rozhodne, ako bude v tejto veci ďalej postupovať.