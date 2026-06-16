Výstavba novej vojenskej nemocnice v Prešove nabrala vážnu trestnoprávnu dohru. Polícia v súvislosti s budovaním objektu oficiálne spustila trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Prípad, ktorý úzko súvisí s nedávno zistenými závažnými nedostatkami na kľúčových nosných prvkoch stavby, už dozoruje krajská prokuratúra. Zhotoviteľ sa medzitým zmenil, no politická prestrelka medzi vládou a opozíciou neutícha.
Čo je dôležité
- Zásah kriminálky: Polícia začala trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu všeobecného ohrozenia.
- Obhliadka miesta činu: Vyšetrovatelia už priamo na stavbe vykonali nevyhnutné procesné úkony na zistenie skutkového stavu.
- Chyby v statike: Výstavbu v apríli tohto roka dočasne stopli pre podozrenia z nekvalitných prác na nosných prvkoch.
- Výmena zhotoviteľa: Štát pre zlú kvalitu ukončil spoluprácu s pôvodným staviteľom a kontrolu prevzala nová skupina firiem.
Vyšetrovanie na najvyššej krajskej úrovni
Kým ešte na prelome rokov 2025 a 2026 sa začalo s ambicióznou výstavbou novej vojenskej nemocnice v Prešove, dnes je priamo na stavenisku rušno z iných dôvodov. Prípad si do svojich rúk prevzal priamo krajský vyšetrovateľ odboru prešovskej kriminálnej polície.
Hovorca Krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič potvrdil, že orgány činné v trestnom konaní začali v tejto veci konať. Orgány sa zamerali najmä na preverenie zistení, ktoré by mohli poukazovať na zanedbanie kľúčových stavebných a bezpečnostných noriem.
„Uvedenú trestnú vec dozoruje prokurátor Oddelenia dozoru v trestnom konaní Krajskej prokuratúry v Prešove. V rámci vyšetrovania sa vykonávajú potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu, kde okrem iného bola na uvedenej stavbe realizovaná obhliadka miesta činu v zmysle paragrafu 154 Trestného poriadku,“
spresnil postup vyšetrovateľov Sovič.
Odhalené chyby a politický spor
Základy aktuálneho vyšetrovania siahajú do jari tohto roka. Odkedy sa začalo s budovaním, bola postavená len časť celého objektu. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) však koncom apríla verejne oznámil, že sa rozhodol celú výstavbu dočasne pozastaviť. Dôvodom boli mimoriadne znepokojujúce výsledky kontrol kvality prác, ktoré sa týkali priamo nosných prvkov rozostavanej stavby.
Po týchto zisteniach rezort obrany okamžite ukončil spoluprácu s vtedajším zhotoviteľom stavby a kontrolu nad staveniskom formálne prevzala úplne nová skupina firiem. Na druhú etapu výstavby ministerstvo medzičasom vyhlásilo novú verejnú súťaž.
Situácia okolo nemocnice okamžite vyvolala politické pnutie. Opozícia opakovane a ostro kritizovala postup štátu a samotnej vlády pri manažovaní tejto strategickej výstavby. Minister Robert Kaliňák, ako aj predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) však akúkoľvek kritiku rázne odmietajú a trvajú na tom, že ich zásah zabránil oveľa väčším škodám.