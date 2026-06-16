Ruskom dosadené úrady na anektovanom Kryme siahajú po ďalších prísnych bezpečnostných opatreniach. Od stredy zavádzajú plošný zákaz nočných jázd pre motocykle, skútre či štvorkolky. Hluk ich motorov totiž údajne narúša prácu protivzdušnej obrany pri sledovaní útočiacich ukrajinských dronov. Toto nariadenie prichádza v čase, keď polostrov už čelí rozsiahlym obmedzeniam v železničnej aj vojenskej nákladnej doprave v dôsledku neutíchajúcich ukrajinských útokov.
Čo je dôležité
- Nočný zákaz motoriek: Od 17. júna sa v čase od 20.00 h do 6.00 h na Kryme nesmú pohybovať motocykle ani štvorkolky.
- Rušenie obrany: Hluk motorov komplikuje mobilným palebným skupinám lokalizáciu ukrajinských dronov. Ruské médiá dokonca hovoria o platených sabotážach.
- Stopka pre nočné vlaky: Úrady už skôr pozastavili nočnú železničnú dopravu na celom polostrove po smrteľnom útoku dronu na lokomotívu.
- Problémy so zásobovaním: Ukrajinské údery obmedzili aj vojenskú nákladnú dopravu na strategickej diaľnici Novorusko a cez Kerčský most.
Motorkári ako prekážka i údajní sabotéri
Nové nariadenie, ktoré prísne obmedzuje voľnosť pohybu, vydal Ruskom vymenovaný gubernátor Sergej Aksionov. Dekrét prišiel len deň po tom, čo jeho poradca verejne kritizoval motorkárov za údajné narúšanie práce mobilných palebných skupín protivzdušnej obrany počas vyhlásených leteckých poplachov. Hluk jednostopových vozidiel sa totiž na oblohe ľahko zamení so zvukom prilietajúcich bezpilotných lietadiel.
Štátne médiá na Kryme dokonca zašli ešte ďalej. Tvrdili, že niektorí motorkári zámerne jazdili aj počas útokov ukrajinských dronov, pričom tak robili na žiadosť anonymných osôb v komunikačných aplikáciách, a to za menšie finančné odmeny. Výsledkom je, že podľa dekrétu bude pohyb motocyklov, mopedov, skútrov či štvorkoliek až do odvolania prísne zakázaný každý deň v čase od 20.00 h večer do 6.00 h ráno.
„Hlavným cieľom týchto opatrení je zabezpečiť verejnú bezpečnosť a chrániť vojenský personál, vládne zariadenia a špecializované zariadenia,“
obhajoval svoje rozhodnutie v oficiálnom vyhlásení Aksionov.
Vlaky v depách a poloprázdna diaľnica
Nočný zákaz motocyklov však zďaleka nie je jediným dopravným obmedzením, s ktorým sa anektovaný Krym momentálne potýka. Úrady už minulý týždeň plošne pozastavili železničnú dopravu medzi 23.00 h a 5.00 h ráno. Išlo o priamu reakciu na smrteľný útok ukrajinského dronu, ktorý zasiahol lokomotívu osobného vlaku.
Problémy sa však netýkajú len civilného sektora. Podľa ukrajinskej armády Rusko z dôvodu bezpečnosti zakázalo vojenskú nákladnú dopravu po strategickej diaľnici Novorusko. Tá spája Rostov nad Donom v južnom Rusku cez okupované územia až so Simferopolom. Ukrajina totiž v týchto oblastiach naďalej pokračuje v cielených a presných útokoch.
Pod paľbou dronov sa ocitajú najmä vojenské nákladné vozidlá a cisterny s palivom, ktoré zásobujú Krym zo severu, v dôsledku čoho na polostrove panuje lokálny nedostatok benzínu. Dáta ukrajinskej armády ukazujú, že priemerná denná premávka na spomínanej diaľnici klesla medzi májom a júnom o viac ako 40 percent. Už predtým pritom ruská armáda výrazne obmedzila presun nebezpečného nákladu, vrátane kľúčového paliva, aj cez ostro sledovaný Kerčský most na juhovýchode polostrova.