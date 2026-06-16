Nemecký automobilový gigant BMW hlási problémy a zásadne zhoršuje svoj finančný výhľad na prebiehajúci rok. Namiesto pôvodne očakávaného mierneho poklesu zisku sa mníchovská automobilka pripravuje na jeho výrazný prepad. Za negatívnou prognózou stojí najmä dramatický prepad predaja na kľúčovom čínskom trhu a geopolitické dôsledky vojnového konfliktu v Iráne. Spoločnosť pre nepriaznivý vývoj avizuje plány na ďalšie znižovanie nákladov.
Čo je dôležité
- Výrazný prepad zisku: Koncern zmenil výhľad z „mierneho“ na „výrazný“ pokles zisku pred zdanením.
- Menej dodaných áut: Automobilka očakáva celkový pokles počtu dodaných vozidiel koncovým zákazníkom.
- Hlavné príčiny: Za zhoršením situácie je padajúci čínsky trh a medzinárodné dôsledky vojny v Iráne.
- Škrty a úspory: Spoločnosť avizuje zavádzanie nových štrukturálnych a efektívnych opatrení.
Menej áut a prísne úsporné opatrenia
Skupina BMW síce v utorok nezverejnila presné čísla, no trhom vyslala jasný varovný signál. Kým v prognóze zo začiatku roka ešte vedenie predpokladalo celkovú stabilizáciu dodávok, realita donútila firmu tieto plány prehodnotiť. Očakáva sa citeľný pokles počtu vozidiel, ktoré reálne odovzdajú zákazníkom.
Reakciou na túto situáciu má byť plošné uťahovanie opaskov. Spoločnosť plánuje znížiť náklady prostredníctvom zatiaľ bližšie nešpecifikovaných „ďalších štrukturálnych a efektívnych opatrení“. Automobilová skupina však varuje, že hoci by reštrukturalizácia a zníženie nákladov mali priniesť ovocie v strednodobom horizonte, v aktuálnom druhom polroku tieto kroky ešte negatívne ovplyvnia hospodársky výsledok podniku.
Kríza na čínskom trhu
Aktualizovaný výhľad priamo odráža globálne ekonomické a geopolitické otrasy. Koncern vo svojej správe priznáva, že dopláca predovšetkým na dôsledky vojny v Iráne a veľmi zložitú situáciu na ázijskom trhu.
Čínsky automobilový trh totiž v súčasnosti prudko klesá. Táto nelichotivá situácia sa pritom zďaleka netýka len skupiny BMW. Celkový odbyt áut v ázijskej superveľmoci zažíva mimoriadne ťažké časy.
„Podľa najnovších údajov Čínskej asociácie výrobcov osobných automobilov (CPCA) sa predaj vozidiel na miestnom trhu v máji medziročne prepadol o viac ako 22 %.“