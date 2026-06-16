Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po rokovaniach so svojím tureckým náprotivkom ostro kritizoval kroky Západu a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. V Moskve vyhlásil, že európske štáty aktívne diskutujú o obnove niekdajšej vojenskej moci Nemecka. Okrem toho zosmiešnil Zelenského výzvy na mierové rokovania ako „megafónovú diplomaciu“ a zopakoval tvrdenie, že skutočnou príčinou vojny je snaha vtiahnuť Ukrajinu do NATO.
Čo je dôležité
- Nemecká armáda: Podľa Lavrova sa v Európe debatuje o tom, aby malo Nemecko opäť najsilnejšiu armádu na kontinente.
- Kritika Zelenského: Ruský minister odmietol nedávny otvorený list ukrajinského lídra s výzvou na stretnutie s Putinom.
- Úloha Turecka: Moskva síce oceňuje turecké snahy o mier, no požaduje vyriešenie „základných príčin“ konfliktu.
- Otázka NATO: Hlavným problémom pre Rusko naďalej zostáva snaha západných krajín o integráciu Ukrajiny do Severoatlantickej aliancie.
Obnova nemeckej sily a dvojaký meter
Šéf ruskej diplomacie Sergej Lavrov po utorkových rokovaniach s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom v Moskve upriamil pozornosť na aktuálne diskusie v európskych krajinách. Podľa jeho slov sa tam aktívne hovorí o potrebe obnoviť „niekdajšiu vojenskú moc“ Nemecka, ktorého cieľom má byť vybudovanie najsilnejšej armády v Európe.
Západným krajinám v tejto súvislosti ostro vyčítal uplatňovanie dvojakých štandardov a povýšenecký prístup k zvyšku sveta.
„Ja môžem všetko, ale všetci ostatní si musia odo mňa pýtať povolenie,“
parafrázoval Lavrov prevládajúci postoj západných štátov voči medzinárodnému spoločenstvu.
Zosmiešnenie Zelenského výzvy
Predmetom ruskej kritiky sa stal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý začiatkom mesiaca zverejnil otvorený list adresovaný priamo Vladimirovi Putinovi. V ňom navrhol priame stretnutie s cieľom ukončiť vojnu, čo označil za jeden z mála spôsobov, ako sa vôbec môže na ruského prezidenta obrátiť.
Lavrov tento krok označil za obyčajnú „megafónovú diplomaciu“ a bezočivý odkaz odovzdaný výlučne prostredníctvom médií. Ukrajinského lídra sa pri tom snažil zosmiešniť narážkou na jeho predchádzajúcu komediálnu kariéru.
„Hrá pre publikum, a aj to len na fortepiano,“
vyhlásil ruský minister na margo snáh Kyjeva o nadviazanie priameho dialógu.
NATO ako základná príčina
Počas tlačovej konferencie padla reč aj na diplomatické úsilie Ankary. Rusko podľa Lavrova veľmi oceňuje snahu Turecka pri urovnaní zložitej situácie na Ukrajine. Jedným dychom však pripomenul starú ruskú podmienku – aby bolo akékoľvek urovnanie stabilné a dlhodobé, je podľa neho bezpodmienečne nutné vyriešiť základné príčiny tejto krízy.
Za jeden z hlavných a najzásadnejších problémov označila Moskva neustále pokusy Západu vtiahnuť Ukrajinu do vojenských štruktúr Severoatlantickej aliancie (NATO).