Masívne pondelkové útoky na Ukrajinu si okrem ľudských životov vyžiadali aj obrovské kultúrne a historické škody. Zásah spôsobil požiar v slávnom pravoslávnom kláštornom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname UNESCO. Kým Ukrajina ukazuje trosky ruského útočného dronu, Moskva vinu zvaľuje na ukrajinskú protivzdušnú obranu. Oprava zničených častí potrvá najmenej dva roky a vyžiada si milióny eur.
Čo je dôležité
- Zničená pamiatka UNESCO: Kláštorný komplex v Kyjeve zachvátil po pondelkových útokoch rozsiahly požiar.
- Dĺžka rekonštrukcie: Odborníci odhadujú, že obnova zničených častí potrvá za ideálnych podmienok približne dva roky.
- Miliónové škody: Predbežný účet za opravy sa už teraz vyšplhal na takmer desať miliónov eur.
- Vzájomné obviňovanie: Kým Kyjev ukázal trosky ruského dronu Šáhid, Moskva tvrdí, že pamiatku zasiahla raketa systému Patriot.
Dlhé roky a milióny eur na obnovu
Ruské raketové a dronové útoky, ktoré v pondelok zabili na Ukrajine najmenej 11 ľudí, spôsobili aj požiar v jednom z najdôležitejších pravoslávnych kláštorov v Kyjeve.
Oprava historického komplexu Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je hrdo zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO, si bude vyžadovať množstvo času aj financií. Upozornil na to v utorok jeho generálny riaditeľ Maksym Ostapenko.
„Podľa odhadov našich expertov, za predpokladu, že všetko pôjde hladko, práce na reštaurácii a renovácii môžu zabrať približne dva roky,“
doplnil Ostapenko počas tlačovej besedy. Celkové škody na vzácnej pamiatke zatiaľ predbežne vyčíslili na približne 500 miliónov hrivien, čo je v prepočte zhruba 9,6 milióna eur.
Dron Geran-2 verzus raketa Patriot
Zodpovednosť za útok je už tradične predmetom sporu. Ukrajinské úrady pripisujú poškodenie chrámu jednoznačne úderu ruskej armády. Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) na podporu týchto tvrdení zverejnila fotografie trosiek dronu, ktoré sa po uhasení našli priamo v areáli kláštorného komplexu.
Podľa vyšetrovateľov SBU ide o bezpilotné lietadlo Geran-2, čo je upravená ruská verzia známeho iránskeho dronu typu Šáhid. Počas detailnej prehliadky trosiek stroja experti zistili, že jeho jednotlivé komponenty boli vyrobené priamo na území Ruska, konkrétne v špeciálnej ekonomickej zóne Alabuga.
Rusko naopak vinu odmieta a tvrdí, že areál v skutočnosti zasiahol zblúdený projektil amerického systému protivzdušnej obrany Patriot, ktorý mala vypáliť samotná ukrajinská armáda. Tieto tvrdenia však nebolo možné z nezávislých zdrojov nijako overiť.
Pre samotnú pamiatku pritom nejde o prvú podobnú tragédiu v moderných dejinách. Kyjevsko-pečerská lavra bola takmer úplne zničená už počas druhej svetovej vojny a jej kompletná prestavba a rekonštrukcia bola ukončená len pomerne nedávno, v 90. rokoch minulého storočia.