Kremeľ rázne popiera tvrdenia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o tom, že by Vladimirovi Putinovi navrhol spoločné stretnutie na okraj summitu G7 vo Francúzsku. Podľa Moskvy momentálne neexistujú žiadne oficiálne kanály, cez ktoré by podobné pozvanie mohlo prísť. Zelenskyj medzitým pricestoval do francúzskeho Évianu, kde so svetovými lídrami rokuje o ďalšom tlaku na Rusko, a prichádza s novým plánom – navrhuje rokovania na pôde USA.
Čo je dôležité
- Odmietnutie z Kremľa: Hovorca Dmitrij Peskov tvrdí, že Vladimir Putin žiadne pozvanie na summit G7 od Ukrajiny nedostal.
- Žiadna komunikácia: Medzi Kyjevom a Moskvou podľa Peskova v súčasnosti nefungujú žiadne oficiálne komunikačné kanály.
- Otvorený list: Ukrajinský líder už začiatkom júna adresoval Putinovi list s ponukou na stretnutie, ruský prezident ho však odmietol.
- Plán s USA: Zelenskyj najnovšie navrhuje, aby sa stretnutie s Putinom uskutočnilo v Spojených štátoch, čo by sa Moskve odmietalo ťažšie.
Kremeľ o pozvaní nič nevie
Spor o to, či vôbec existuje snaha o priame mierové rokovania, naberá na obrátkach. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok oficiálne odmietol tvrdenia Volodymyra Zelenského, ktorý pred summitom G7 vyhlásil, že Vladimirovi Putinovi ponúkol osobné stretnutie zamerané na ukončenie viac ako štyri roky trvajúcej vojny.
Podľa Peskova ruský prezident prostredníctvom oficiálnych kanálov absolútne žiadne pozvanie na francúzsky summit nedostal.
„V súčasnosti medzi Kyjevom a Moskvou neexistujú žiadne oficiálne komunikačné kanály,“
vyhlásil Peskov. Zároveň zopakoval starší Putinov výrok, že ak má Zelenskyj skutočný záujem rokovať, môže kedykoľvek pricestovať priamo do Moskvy.
Odignorovaný list a návrh na stretnutie v USA
Pokusy ukrajinského prezidenta o nadviazanie priameho kontaktu s ruským náprotivkom nie sú nové. Začiatkom júna Zelenskyj zverejnil otvorený list adresovaný priamo Putinovi. Označil ho vtedy za jeden z mála reálnych spôsobov, ako sa vôbec môže na ruského lídra obrátiť s návrhom na priame stretnutie a ukončenie vojny. Putin však neskôr arogantne reagoval, že si list len „prebehol očami“ a nevidí najmenší dôvod na to, aby sa takéto stretnutie uskutočnilo.
Tvárou v tvár tomuto odmietaniu prichádza Kyjev s novou taktikou. Zelenskyj v pondelok prezradil, že americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi navrhol úplne iný formát – spoločné stretnutie s Putinom by sa podľa neho malo konať priamo v Spojených štátoch.
Ukrajinský prezident argumentuje tým, že takúto ponuku by Moskva „odmietala ťažšie“ ako predchádzajúce návrhy na rozhovory počas prebiehajúceho summitu vo francúzskych kúpeľoch Évian-les-Bains. Práve do Évianu v utorok Volodymyr Zelenskyj osobne pricestoval, aby sa aktívne zapojil do rokovaní lídrov G7. Hlavnou témou diskusií je hľadanie možností, ako ešte viac zvýšiť tlak na Rusko a definitívne ukončiť vojenský konflikt na Ukrajine.