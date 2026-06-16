Poľsko sa pripravuje na zásadný strategický krok. Vláda premiéra Donalda Tuska spúšťa proces vytvorenia stálej vojenskej základne amerických ozbrojených síl na svojom území. Okrem výrazného posilnenia bezpečnosti štátu sa kabinet zameral aj na ekonomické opatrenia – štátne zákazky plánuje viac otvoriť domácim firmám a ohlasuje novú daň z mimoriadnych ziskov pre ropné spoločnosti, ktorou chce vykryť zlacňovanie pohonných látok.
Čo je dôležité
- Stála základňa USA: Poľská vláda začína s prípravou zázemia pre trvalé umiestnenie amerických vojakov na svojom území.
- Reakcia na Trumpa: Kabinet nechce čakať na oficiálne kroky a už teraz chystá logistické, finančné aj ubytovacie kapacity.
- Podpora domácich: Štátne podniky dostali usmernenia, aby do investičných projektov zapájali viac poľských firiem.
- Zdanenie ropných gigantov: Zastropovanie cien nafty a benzínu bude štát financovať cez novú daň z mimoriadnych ziskov ropných spoločností.
Príprava na príchod amerických vojakov
Poľská vláda pod vedením premiéra Donalda Tuska začína s konkrétnymi prípravami na vytvorenie stálej vojenskej základne Ozbrojených síl USA v Poľsku. O tomto strategickom rozhodnutí informoval predseda vlády priamo na utorkovom zasadnutí svojho kabinetu.
Vláda má v pláne prerokovať a schváliť uznesenie, ktoré odštartuje konkrétne kroky smerujúce k zriadeniu základne. Tieto prípravy budú zahŕňať najmä vytvorenie komplexného logistického, finančného, organizačného, ale aj ubytovacieho zázemia pre budúci vojenský personál.
„Nemôžeme čakať na realizáciu tohto záväzku a oznámenia, o ktorom informoval prezident Trump o amerických vojakoch v Poľsku. Musíme sa na to pripraviť tak, aby po realizácii tohto rozhodnutia mali americkí vojaci kde pôsobiť,“
vysvetlil Tusk nutnosť proaktívneho prístupu Varšavy.
Ekonomické opatrenia a lacnejšie palivá
Popri bezpečnostných témach premiér predstavil aj nové ekonomické usmernenia. Ide o odporúčania priamo pre štátne podniky, ktorých cieľom je výrazne zvýšiť podiel domácich poľských firiem na veľkých investičných projektoch. Dokument podľa Tuska nadobudol účinnosť okamžite a má slúžiť ako silný stimul pre zapojenie lokálnych podnikov do verejných investícií.
Tretím zásadným bodom vládneho programu bola obhajoba opatrení na zníženie cien pohonných látok. Vláda v rámci nich pristúpila k plošnému zastropovaniu cien nafty a benzínu a zároveň znížila ich daňové zaťaženie.
Aby štát tento výpadok príjmov a náklady na pomoc občanom dokázal vykryť, kabinet chystá ďalší rázny krok. Donald Tusk oficiálne oznámil, že vláda pripraví špeciálne zdanenie mimoriadnych ziskov ropných spoločností, z ktorých sa bude tento program financovať.