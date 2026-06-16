Americký prezident Donald Trump využil summit lídrov G7 vo Francúzsku na rázne výzvy kľúčovým aktérom svetových konfliktov. Rusko a Ukrajinu tlačí do okamžitej mierovej dohody z dôvodu katastrofálnych vojenských strát. Zásadné posolstvá však adresoval aj na Blízky východ – odmietol miliardové americké investície v Iráne a ostro skritizoval Izrael za zdĺhavú ofenzívu v Libanone. Pri riešení situácie s Hizballáhom prekvapivo ukázal na novú sýrsku vládu.
Čo je dôležité
- Tlak na mier: Trump vyzýva na urýchlenú dohodu medzi Kyjevom a Moskvou, pričom upozorňuje na desaťtisícové mesačné straty vojakov.
- Iránska dohoda: Spojené štáty neplánujú v islamskej republike finančne investovať, absolútnou prioritou zostáva zastavenie jadrového programu.
- Kritika Netanjahua: Izraelský premiér musí podľa amerického prezidenta postupovať v Libanone oveľa zodpovednejšie.
- Sýrska karta: S hnutím Hizballáh by sa podľa šéfa Bieleho domu mohol vysporiadať dočasný líder Sýrie Ahmad Šara.
Šialené straty a snaha o dohodu na Ukrajine
Dejiskom dôležitých vyhlásení sa stalo francúzske kúpeľné mesto Évian-les-Bains, kde sa zišli lídri skupiny G7. Americký prezident Donald Trump sa primárne venoval vojne na Ukrajine. Potvrdil, že ešte ráno absolvoval osobné stretnutie s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, pričom v pláne mal aj ich ďalší spoločný rozhovor. Zároveň prezradil, že ešte v nedeľu telefonoval priamo s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, pričom priznal, že medzi oboma lídrami panuje „veľká nevraživosť“.
Kľúčovým argumentom šéfa Bieleho domu pre okamžité ukončenie vojny sú enormné straty na oboch stranách frontu.
„Pozrite, Rusko by malo uzavrieť dohodu. Rusko prišlo o obrovské množstvo ľudí, a rovnako tak aj Ukrajina. Minulý mesiac prišli spolu o 35 000 vojakov... To, čo sa tam deje, je šialené,“
vyhlásil Trump, apelujúc na rýchle diplomatické riešenie.
Irán bez amerických peňazí
Témou číslo dva bol Blízky východ a nedávno dosiahnuté memorandum o porozumení s Iránom. Trump kategoricky odmietol mediálne špekulácie o tom, že Spojené štáty sú pripravené umožniť založenie investičného fondu pre Irán výmenou za súhlas Teheránu s konečnou podobou mierovej dohody.
„Nemáme žiadnu povinnosť investovať peniaze v Iráne,“ rázne zmietol zo stola tieto tvrdenia. Zopakoval, že hlavným cieľom dokumentu, ktorý označil za férový a dobrý, je výlučne to, aby islamská republika nezískala jadrovú zbraň. Dodal, že dohoda aktuálne prechádza do svojej druhej fázy, avšak bližšie podrobnosti nešpecifikoval.
Ostré slová pre Izrael a prekvapivý plán so Sýriou
Najtvrdšie slová z úst amerického prezidenta si prekvapivo vypočul tradičný spojenec. V prípade Libanonu podľa neho Izrael bojuje s militantným hnutím Hizballáh už „príliš dlho a veľa ľudí je zabíjaných“. Na priamu otázku novinárov, či cíti frustráciu z konania izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, odpovedal, že hoci majú dobrý vzťah, líder židovského štátu musí začať voči Libanonu „konať zodpovednejšie“.
„Bez USA by neexistoval žiadny Izrael... lebo žiadny iný prezident by nebol ochotný urobiť to, čo ja,“
skonštatoval sebavedomo. Zároveň poodhalil svoj taktický návrh pre tento región. Keďže izraelská vojenská operácia spôsobuje podľa neho neprijateľné straty na civilných životoch, navrhol zapojiť do riešenia krízy Sýriu.
Ak Izrael nedokáže zničiť Hizballáh bez toho, „aby zabil všetkých ostatných“, mala by sa s hnutím podľa Trumpa vysporiadať samotná Sýria. Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara totiž podľa neho robí v tomto smere „skvelú prácu“. „Mali by byť schopní zvládnuť túto úlohu rýchlejšie,“ uzavrel svoju kritiku na adresu izraelskej armády.