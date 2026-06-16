Vládna strana Hlas-SD prichádza s radikálnym návrhom, ktorý má zásadne zmeniť fungovanie detí a mládeže v online priestore. Deti mladšie ako 16 rokov by mali dostať úplný zákaz používania veľkých sociálnych sietí. Starší tínedžeri do 18 rokov budú podľa novej legislatívy fungovať v špeciálnom chránenom režime. Cieľom rozsiahlej novinky, na ktorej pracovali štyri ministerstvá, je nekompromisná ochrana najzraniteľnejších pred nástrahami digitálnych platforiem.
Čo je dôležité
- Zákaz do 16 rokov: Deti pod túto vekovú hranicu si nebudú môcť vytvárať účty na veľkých digitálnych platformách.
- Chránený režim: Mladí vo veku od 16 do 18 rokov budú mať automaticky súkromný profil a vypnutú polohu.
- Výnimky pre správy: Zákaz sa netýka platforiem určených na bežnú a priamu komunikáciu, ako sú e-maily či jednoduché chaty.
- Ochrana súkromia: Vek sa bude overovať bezpečne cez e-doklady, sociálne siete nezískajú identitu ani ďalšie osobné údaje dieťaťa.
Siete musia prevziať zodpovednosť
Návrh, ktorý strana Hlas-SD posiela do medzirezortného pripomienkového konania, má jasný cieľ – donútiť technologických gigantov, aby prestali ignorovať bezpečnosť najmenších používateľov. Líder strany Matúš Šutaj Eštok zdôraznil, že na internete nemôže platiť absolútne voľný trh bez ohľadu na následky.
„Ak platformy vstupujú do dennodenného života aj tých najzraniteľnejších detí, ktoré nie sú schopné ešte samostatne prijímať rozhodnutia a vyhodnotiť to, čo pre nich dobré je a čo nie je, tak tu musí niekto niesť za toto celé zodpovednosť. Jednoducho nemôžu sa platformy tváriť, že ide len o akýsi slobodný ekonomický trh,“
vysvetlil Šutaj Eštok s tým, že ak sa siete správajú k dieťaťu ako k dospelému, štát musí zasiahnuť a jasne nastaviť pravidlá.
Koniec cudzím skupinám a bezpečné overovanie
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) upresnil, že obmedzenia necielia na bežnú komunikáciu s rodinou či kamarátmi, ale výlučne na veľké siete. Pre vekovú kategóriu 16 až 18 rokov sa zavedú prísne ochranné opatrenia. Títo používatelia budú mať automaticky súkromný profil, vypnutú polohu, bude zakázané ich automatické pridávanie do skupín a získajú špecifickú ochranu pred kontaktom od cudzích ľudí.
Zásadnou otázkou bolo overovanie veku. Drucker ubezpečil, že platformy nebudú môcť deti profilovať ani získavať ich citlivé údaje.
„Máme na to technické riešenia, ktorými už dnes disponuje aj Ministerstvo vnútra v rámci e-dokladov, je to integrované plne s európskym riešením digitálnej peňaženky,“
uviedol minister. Platforma tak dostane len anonymnú informáciu typu „áno/nie“, či používateľ spĺňa potrebný vek.
Do platnosti už v roku 2027
Na príprave tohto rozsiahleho legislatívneho balíka sa podieľali rezorty školstva, vnútra, zdravotníctva a práce viac ako pol roka. Tomáš Drucker potvrdil, že návrh je plne v súlade s európskou legislatívou a konzultovaný so zahraničnými partnermi.
Predpokladá sa, že na rokovanie vlády by sa materiál mohol dostať v auguste, pričom samotná účinnosť zákona je naplánovaná na január 2027.
Okrem toho ministerstvo už teraz avizuje prípravu ďalšieho dôležitého zákona. Pôjde o integrovaný systém ochrany detí pred rizikom radikalizácie alebo mobilizácie k násiliu. Cieľom je spojiť sily škôl, rodičov, polície a sociálnych služieb tak, aby dokázali včas a spoločne zasiahnuť.