Mladá bratislavská policajtka čelí mimoriadne vážnym obvineniam. Úrad inšpekčnej služby ju zadržal pri medzinárodnej akcii Hamlet, pretože mala pomáhať pri legalizácii špinavých peňazí. Finančná hotovosť pochádzala z vykradnutých a odpálených bankomatov, pričom 25-ročná žena mala tieto prostriedky prechovávať a cez spleť účtov posielať osobe ukrývajúcej sa v zahraničí.
Čo je dôležité
- Zadržanie policajtky: Pri akcii s krycím názvom Hamlet bola zadržaná 25-ročná Lenka J. z Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave.
- Pranie peňazí: Obvinená preberala hotovosť z krádeží z bankomatov, vkladala ju na účty a preposielala ďalej.
- Pomoc hľadanému: Peniaze zabezpečovala pre osobu P. Ž., ktorú napokon medzinárodné zložky zadržali v Maďarsku.
- Stíhanie na slobode: Vyšetrovateľ policajtku obvinil z prečinu legalizácie výnosu z trestnej činnosti, stíhaná je na slobode.
Spleť bankových účtov a utajovanie pôvodu
Kariéra 25-ročnej dopravnej policajtky Lenky J. nabrala nečakaný a kriminálny spád. Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) odhalil jej prepojenie na závažnú majetkovú trestnú činnosť. Príslušníčka, ktorá bola služobne zaradená na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Bratislave, mala preberať priamo ukradnutú hotovosť a využívať ju nielen pre vlastnú potrebu, ale najmä vykonávať zložité finančné operácie na zatajenie jej skutočného pôvodu.
Hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová detailne opísala modus operandi, akým sa obvinená žena snažila peniaze zlegalizovať.
„Obvinená finančné prostriedky vkladala prostredníctvom vkladových bankomatov na bankové účty, následne ich prevádzala na ďalšie účty a tieto boli potom poskytované na disponovanie obvinenej osobe P. Ž., ktorá bola v rámci medzinárodnej spolupráce zadržaná na území Maďarska.“
Podľa vyšetrovateľov ÚIS týmto konaním nielenže dochádzalo k zakrývaniu pôvodu špinavých peňazí, ale priamo k napomáhaniu uvedenej osobe, aby sa vyhýbala spravodlivému trestnému stíhaniu.
Stopy vedú k výbuchu v Dolných Salibách
Prípad mladej policajtky je úzko previazaný s osobou P. Ž., ktorej peniaze posielala. Tento muž totiž čelí obvineniu z medializovaného prípadu výbuchu bankomatu v obci Dolné Saliby v okrese Galanta.
Práve v rámci tohto staršieho prípadu sa inšpekcia vlastnou operatívnou činnosťou cielene zamerala na to, kde končia ukradnuté finančné prostriedky a kto sa podieľa na ich „praní“. Výsledkom tohto pátrania bola 13. júna spomínaná akcia Hamlet.
Zásah nebol len lokálnou záležitosťou. Úrad inšpekčnej služby pri nej mimoriadne úzko spolupracoval s odborom kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave a vzhľadom na medzinárodný presah prípadu si vyžiadal aj zásadnú pomoc partnerských bezpečnostných zložiek z Českej republiky a Maďarska.