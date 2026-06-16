Koaličná strana Smer-SD ostro odmieta obvinenia z rodinkárstva, ktoré vzniesla opozícia v súvislosti s lukratívnym štátnym postom pre syna vplyvného poslanca. Juraj Richter, syn šéfa poslaneckého klubu Smeru Jána Richtera, získal funkciu v predstavenstve štátneho prepravcu ropy Transpetrol. Strana obhajuje jeho nomináciu s tým, že prešiel riadnym výberovým konaním a spĺňa všetky odborné predpoklady.
Čo je dôležité
- Opozičná kritika: Opozičné strany spochybnili kvalifikáciu Juraja Richtera na post v štátnej spoločnosti Transpetrol.
- Reakcia Smeru: Vládna strana odmieta akékoľvek prepojenia na jeho otca, poslanca Jána Richtera.
- Výberové konanie: Nový člen predstavenstva podľa strany splnil všetky kritériá v riadnom výberovom procese.
Lukratívny post v štátnom podniku
Kritika zo strany opozičných politikov nenechala vládnu stranu dlho bez odozvy. Tŕňom v oku opozície sa stalo personálne obsadenie v štátnej akciovke Transpetrol, ktorá zabezpečuje strategickú prepravu ropy na Slovensku. Do jej predstavenstva sa totiž dostal Juraj Richter, syn súčasného šéfa poslaneckého klubu koaličnej strany Smer-SD, Jána Richtera.
Opozícia v tejto súvislosti začala klásť verejné otázky týkajúce sa odbornej kvalifikácie nového člena predstavenstva a naznačila možné rodinkárstvo pri obsadzovaní dôležitých štátnych pozícií.
Smer argumentuje riadnym konkurzom
Tlačové oddelenie najsilnejšej vládnej strany sa proti týmto tvrdeniam rázne ohradilo. Obhajuje sa tým, že funkcia nebola pridelená automaticky, ale predchádzal jej štandardný proces výberu.
„Juraj Richter sa riadne zúčastnil na vyhlásenom výberovom konaní na obsadenie funkcie člena predstavenstva spoločnosti Transpetrol organizovaného akcionárom a splnil všetky požadované kvalifikačné a odborné požiadavky na výkon predmetnej funkcie,“
uviedla strana Smer-SD vo svojom oficiálnom stanovisku.
Vládne zoskupenie zároveň deklarovalo, že sa nemieni nechať vtiahnuť do politických prestreliek a politické vyjadrenia opozície, či ich interpretácie, nebude podrobnejšie komentovať. Svoj postoj k celej kauze uzavrelo jasným odkazom.
„Odmietame akékoľvek úvahy o rodinkárstve a spájaní výberu a výkonu na danej pozícii vo vzťahu k poslancovi Jánovi Richterovi.“