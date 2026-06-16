Úrad inšpekčnej služby odhalil v radoch polície na východe Slovenska rozsiahlu protizákonnú činnosť. Pri akcii s príznačným názvom „Vyberači“ zadržali šiestich dopravných policajtov z Košíc, ktorí si mali systematicky nechávať peniaze z vyzbieraných blokových pokút. Priestupky previnilcov následne vôbec neevidovali v systémoch. Zadržaní strážcovia zákona už čelia vážnym obvineniam.
Čo je dôležité
- Zásah inšpekcie: Pri policajnej akcii zadržali šiestich príslušníkov Krajského dopravného inšpektorátu v Košiciach.
- Pokuty pre seba: Policajti si hotovosť od vodičov nechávali a priestupky úmyselne nezapisovali do informačných systémov.
- Domové prehliadky: Vyšetrovatelia vykonali 12 prehliadok priestorov, zaistili pokutové bloky aj mobilné telefóny.
- Trestné stíhanie: Všetci obvinení policajti budú stíhaní na slobode.
Ranná akcia s kukláčmi
Rozsiahly záťah proti vlastným radom sa odohral v pondelok 15. júna v skorých ranných hodinách. Príslušníci Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) zasahovali na viacerých miestach priamo v Košiciach a v ich blízkom okolí.
Na akcii s názvom „Vyberači“ sa priamo podieľali aj príslušníci pohotovostného policajného útvaru z Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove. Výsledkom ranného zásahu bolo zadržanie šiestich dlhoročných policajtov, ktorí boli služobne zaradení na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Košiciach.
„Vyšetrovateľ ÚIS na základe zabezpečených dôkazov vzniesol zadržaným obvinenie za prečin Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa Trestného zákona,“
uvádza sa v oficiálnom zdôvodnení zásahu.
Priestupky mazali, hotovosť brali
Mechanizmus, akým sa mali obvinení muži zákona obohacovať, bol podľa inšpekcie priamočiary. Príslušníci počas bežného výkonu služby zastavovali vodičov a ďalších účastníkov cestnej premávky, ktorým za porušenie pravidiel ukladali blokové pokuty.
Vybranú hotovosť však neodovzdávali štátu, ale si ju jednoducho ponechávali vo vlastnom vrecku. Aby ich konanie zostalo utajené, zistené dopravné priestupky už následne riadnym spôsobom neevidovali v interných policajných informačných systémoch. Týmto konaním podľa vyšetrovateľov hrubo zneužili svoju právomoc a získali neoprávnený finančný prospech.
Dôkazy a stíhanie na slobode
Bezprostredne po rannom zadržaní celej skupiny zrealizovali vyšetrovatelia ÚIS aj ďalšie nevyhnutné procesné úkony. Celkovo vykonali až 12 prehliadok iných priestorov. Pri týchto úkonoch sa im podarilo zaistiť dôležité vecné dôkazy, medzi ktorými nechýbali mobilné telefóny či samotné pokutové bloky, ktoré mali svedčiť o protiprávnej činnosti.
Napriek vážnym obvineniam zo zneužitia právomocí verejného činiteľa nebol podaný návrh na ich väzobné stíhanie. Úrady potvrdili, že všetci šiesti obvinení dopravní policajti budú vyšetrovaní na slobode.