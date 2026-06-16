Predseda vlády Robert Fico odmieta akékoľvek výzvy na ospravedlnenie sa rodine lídra opozície Michala Šimečku v súvislosti s kauzou financovania občianskeho združenia Projekt Fórum. Premiér naopak vo svojej kritike pritvrdzuje a ohlasuje výsledky nového rozsiahleho vládneho auditu. Ten má podľa jeho slov po letnom spracovaní odhaliť ďalšie šokujúce praktiky a pochybenia vo fakturáciách mimovládnych organizácií.
Čo je dôležité
- Žiadne ospravedlnenie: Robert Fico nevidí najmenší dôvod ospravedlniť sa rodine Šimečkovcov za svoje doterajšie vyjadrenia.
- Nový vládny audit: Vláda aktuálne vykonáva ďalšie kontroly, ktoré sa zameriavajú na financovanie občianskych združení.
- Šokujúce závery: Podľa premiéra zistenia po lete ukážu, že mnohé organizácie si z dotácií urobili spôsob života.
- Reakcia na opozíciu: Vládni politici sa podľa Fica nestiahnu len preto, že opozícia kritizuje ich nominantov.
Ospravedlnenie sa konať nebude
Premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico sa na utorkovej tlačovej konferencii rázne vyjadril k požiadavkám opozície, ktorá od neho žiadala ospravedlnenie adresované rodine Šimečkovcov. Týkalo sa to jeho predošlých vyjadrení o kauze účtovníctva v občianskom združení Projekt Fórum.
Šéf vládneho kabinetu však akúkoľvek sebareflexiu v tomto smere odmietol s tým, že podľa neho jednoducho nie je za čo sa ospravedlňovať.
Šokujúce zistenia po lete
Namiesto zmierlivého tónu Fico avizoval ďalšie kroky štátu voči mimovládnemu sektoru. Informoval, že v súčasnosti sa pripravuje úplne nový vládny audit. Jeho kompletné výsledky by mali byť spracované počas leta a následne predstavené verejnosti. Premiér sľubuje, že tieto kontroly poukážu na ďalšie vážne pochybenia s fakturáciou pri rôznych občianskych združeniach.
„My budeme ďalej vykonávať kontrolnú činnosť cez štandardné vládne audity. Ten, ktorý teraz pokračuje, podľa mňa prinesie šokujúce závery, pokiaľ ide o iné občianske združenia. Lebo tak si žili. To bol spôsob života, priživovať sa na dotáciách,“
vyhlásil Fico pred novinármi, čím opäť ostro zaútočil na fungovanie tretieho sektora.
Premiér na záver ubezpečil, že ak vládne audity skutočne nájdu pochybenia, verejnosť o nich bude bezodkladne informovaná. Zároveň poslal odkaz politickým oponentom, keď zdôraznil, že zástupcovia vládnej koalície rozhodne neplánujú ustupovať či sťahovať sa len na základe toho, že opozícia vo svojich útokoch spomína ich nominantov.