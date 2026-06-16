Umelá inteligencia a autonómne zbraňové systémy od základov menia spôsob vedenia moderných vojen. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk bije na poplach a vyzýva štáty na okamžité prijatie prísnych medzinárodných pravidiel. Varuje, že strata ľudskej kontroly nad smrtiacimi technológiami, akými sú napríklad drony, už dnes vo viacerých konfliktoch vytvára doslova nové kruhy pekla a nesmie sa stať povolenkou na páchanie vojnových zločinov.
Čo je dôležité
- Naliehavá výzva: OSN žiada okamžité prijatie pravidiel pre autonómne zbrane a umelú inteligenciu vo vojenstve.
- Nové kruhy pekla: Masívne nasadenie dronov už terorizuje civilistov na Ukrajine, v Sudáne, Gaze či Mjanmarsku.
- Strata kontroly: Experti sa obávajú, že rýchly vývoj AI povedie k úplnej strate ľudskej kontroly nad zbraňovými systémami.
- Rozhodnutie tohto roka: Štáty majú po desiatich rokoch teoretických diskusií konečne rozhodnúť o začatí formálnych rokovaní o medzinárodnej zmluve.
Realita je už tu
Na zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve vystúpil s mimoriadne vážnym varovaním vysoký komisár Volker Türk. Upozornil na to, že teoretické riziká spojené s autonómnymi zbraňami, pred ktorými experti varovali celé roky, sa pred našimi očami stávajú krvavou realitou a globálne menia tvár ozbrojených konfliktov.
„OSN už mnoho rokov varuje pred vývojom smrtiacich autonómnych zbraní. Táto realita je už tu. Autonómne zbrane sa nesmú stať povolením na páchanie zverstiev,“
vyhlásil Türk na pôde medzinárodnej inštitúcie.
Poukázal predovšetkým na rastúce a masívne využívanie bezpilotných dronov. Tieto technológie podľa neho v súčasnosti vytvárajú „nový kruh pekla“ v krajinách, akými sú Konžská demokratická republika, Mjanmarsko, Libanon, Izrael či palestínske Pásmo Gazy.
Teror na civilistoch a hrozba AI
Konkrétne katastrofálne dopady ilustroval komisár na dvoch mimoriadne krvavých konfliktoch súčasnosti. V prípade Ukrajiny zdôraznil, že neustále dronové útoky terorizujú civilné obyvateľstvo a spôsobujú vysoké straty na životoch. Ešte hrozivejšie čísla hlási Sudán, kde podľa údajov OSN zabili útoky bezpilotných lietadiel len od januára do mája tohto roka viac než tisíc civilistov. Stroje s dlhým doletom tam navyše cielene ničili humanitárne konvoje a kľúčovú energetickú infraštruktúru.
Do tohto smrtiaceho mixu čoraz viac vstupuje umelá inteligencia. Odborníci bijú na poplach, že jej rýchly rozvoj rapídne zvyšuje riziko úplnej straty ľudskej kontroly nad systémami, ktoré autonómne rozhodujú o živote a smrti.
Predstava zbraní v hodnote miliárd dolárov riadených umelou inteligenciou, ktoré sú následne ničené rovnako nákladnými obrannými systémami založenými na tej istej technológii, podľa Türka dokonale odhaľuje „hrôzu, prázdnotu a márnosť vojny“.
Čas na prísne pravidlá sa kráti
Hoci diskusie o možnej medzinárodnej zmluve, ktorá by striktne regulovala používanie takzvaných „zabijáckych robotov“, prebiehajú už celú dekádu, hmatateľné výsledky stále chýbajú. Medzinárodné spoločenstvo by malo práve v priebehu tohto roka definitívne rozhodnúť, či sa vôbec začnú formálne rokovania o záväznej dohode.
Vysoký komisár OSN preto vyzval všetky štáty na urýchlené riešenie morálnych a právnych otázok. Žiada bezodkladnú aktualizáciu medzinárodných právnych rámcov tak, aby bola za každých okolností zaručená prísna ľudská kontrola nad autonómnymi zbraňovými systémami a aby bolo možné vyvodiť jasnú trestnoprávnu zodpovednosť za akékoľvek ich zneužitie.