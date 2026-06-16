Blízky východ stojí na prahu zásadnej transformácie. Americký viceprezident J. D. Vance označil navrhovanú mierovú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom za začiatok novej éry. Dokument, ktorý sľubuje ukončenie nepriateľských akcií, znovuotvorenie Hormuzského prielivu a likvidáciu iránskeho jadrového programu, by mohol prezident Donald Trump zverejniť ešte pred jeho piatkovým oficiálnym podpisom vo Švajčiarsku. Washington zároveň sľubuje Teheránu šancu na masívny ekonomický reštart, avšak s prísnymi podmienkami a bez jediného amerického centu.
Čo je dôležité
- Nová éra pre Blízky východ: Dohoda medzi USA a Iránom má natrvalo ukončiť vojnový stav a priniesť do regiónu stabilitu.
- Zahraničné investície: Irán nedostane americké peniaze, no v prípade plnenia podmienok sa mu otvoria dvere k miliardovým zahraničným investíciám z iných štátov.
- Jadrové odzbrojenie: Súčasťou dohody je aj spoločné zničenie iránskych zásob vysoko obohateného uránu pod prísnym medzinárodným dohľadom.
- Oficiálny podpis: Lídri oboch krajín už podpísali memorandum elektronicky, slávnostná ceremónia prebehne v piatok vo Švajčiarsku.
Žiadne americké peniaze, ale šanca na investície
Navrhovaná dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom prinesie Blízkemu východu podľa amerického viceprezidenta J. D. Vancea „novú éru“. Vo svojom pondelkovom rozhovore pre známu spravodajskú stanicu Fox News dokonca naznačil, že prezident Donald Trump zvažuje zverejnenie plného znenia dokumentu ešte pred blížiacim sa piatkovým ceremoniálom.
Jedným z najdiskutovanejších bodov dohody je finančná motivácia pre Teherán. Ak bude islamská republika striktne dodržiavať vyplývajúce záväzky, mohla by získať prístup k fondu v hodnote niekoľkých miliárd dolárov. Vance však dôrazne upozornil, že tieto prostriedky nepotečú z americkej štátnej kasy.
„Táto dohoda hovorí, že nedostanú ani cent z amerických peňazí. Čo táto dohoda hovorí, je to, že ak sa budú Iránci správať slušne, a ak dôjde k zmierneniu sankcií a budú integrovaní do svetovej ekonomiky, pozvali by sme ďalšie krajiny, aby u nich investovali,“
objasnil americký viceprezident mechanizmus fungovania ekonomickej časti dohody.
Jadrové odzbrojenie a historický diplomatický posun
Pred Iránom tak podľa americkej administratívy stojí skutočná a zrejme neopakovateľná príležitosť na reštart napätých vzťahov s Washingtonom. USA sú pripravené svoj prístup zásadne prehodnotiť, no podmienkou je, aby sa Irán začal správať ako normálna krajina, definitívne zastavil akékoľvek snahy o výrobu jadrovej zbrane a okamžite ukončil financovanie teroristických skupín v regióne.
Súčasťou tohto procesu má byť aj priame jadrové odzbrojenie. USA plánujú spoločne s Iránom a za aktívnej účasti medzinárodných organizácií zničiť všetky iránske zásoby vysoko obohateného uránu.
Prelomenie desaťročí nepriateľstva
Nová diplomatická dynamika sa už údajne prejavuje aj v samotnom Iráne. Vance v rozhovore prezradil, že aj niektorí tamojší zástancovia tvrdej línie už začali otvorene spochybňovať desaťročia trvajúce iracionálne nepriateľstvo voči Spojeným štátom. Úroveň priamej komunikácie medzi oboma vládami je podľa neho v súčasnosti na absolútnom historickom maxime. Washington si však necháva otvorené zadné vrátka – ak Irán svoje záväzky poruší, vzájomné vzťahy sa okamžite vrátia do bodu mrazu.
Cez víkend dosiahnuté memorandum, ktoré okrem jadrového programu rieši aj dôležité znovuotvorenie Hormuzského prielivu, už v nedeľu elektronicky podpísali Donald Trump, J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf. Oficiálne spečatenie tohto kroku sa očakáva v piatok vo Švajčiarsku. Tento formálny záver celého procesu potvrdil aj pakistanský premiér Šahbáz Šaríf, ktorý pri sprostredkovaní mieru zohral dôležitú rolu.