Severná Kórea radikálne mení svoje poľnohospodárske postupy a zintenzívňuje pestovanie ryže na takzvaných suchých poliach. Tradičné zaplavené ryžoviská nahrádza systémom umelého zavlažovania alebo sa spolieha len na dážď. Podľa medzinárodných expertov je tento krok zúfalou reakciou režimu na pretrvávajúce sucho a signalizuje obrovské obavy o tohtoročnú úrodu v krajine, ktorá dlhodobo bojuje s akútnym nedostatkom potravín.
Čo je dôležité
- Zmena taktiky: Namiesto tradičných zaplavených ryžovísk prechádza KĽDR pre nedostatok vody na pestovanie ryže na suchých poliach.
- Klimatická kríza: Zmena je reakciou na nezvyčajné a mimoriadne vážne sucho, ktoré krajinu sužuje už od jarných mesiacov.
- Obavy z hladu: Expanzia tejto krízovej metódy naznačuje strach Pchjongjangu z kritického poklesu tohtoročnej úrody.
- Chronický nedostatok: Odborníci odhadujú, že Severnej Kórei každoročne chýba pol milióna až milión ton základných potravín.
Zúfalý boj s extrémnym suchom
Štátna agentúra KCNA oficiálne uviedla, že metódu pestovania ryže na suchých poliach urýchlene zavádzajú vo viacerých častiach krajiny. Už v apríli pritom KCNA zverejnila varovnú správu, podľa ktorej Severnú Kóreu sužuje „nezvyčajné“ a „vážne“ sucho.
Klimatická situácia sa nezlepšila ani v nasledujúcich mesiacoch. V máji štátne médiá opäť informovali o nepriaznivých podmienkach pre poľnohospodárstvo, ktoré zasiahli najmä provinciu Južný Hwanghe ležiacu na západe krajiny. Odborníci z medzinárodnej komunity pritom jasne upozorňujú, že pestovanie ryže bez prítomnosti stojatej vody sa zvyčajne využíva výlučne ako krízová alternatíva v období závažného nedostatku vlahy.
Strach z hladomoru v tieni sankcií
Podľa analytikov takto rýchle rozširovanie alternatívnej formy pestovania signalizuje hlboké obavy Pchjongjangu z drastického poklesu úrody v druhej polovici roka. KĽDR pritom dlhodobo zápasí s chronickým nedostatkom potravín, ktorý ešte viac prehlbuje neefektívne a centrálne riadené hospodárstvo.
Situáciu režimu navyše výrazne komplikujú prísne medzinárodné sankcie, ktoré sú naň uvalené v súvislosti s jeho ambicióznym jadrovým a raketovým programom. Na vážnosť situácie bežných obyvateľov nedávno opäť upozornila aj medzinárodná komunita.
„Nedostatok potravín zostáva jedným z najvážnejších humanitárnych problémov krajiny. Podľa našich odhadov tam každoročne chýba približne 500-tisíc až milión ton potravín,“
uviedla osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva v Severnej Kórei Elizabeth Salmón.