Nezávislí novinári odhalili tragický míľnik v ruskej vojne. Priamo na ukrajinskom fronte padol prvý identifikovaný ruský vojak, ktorý sa narodil až v roku 2008. Osemnásťročný Ališer Svirin nemohol pre svoj nízky vek slúžiť v armáde dlhšie ako tri mesiace. Prípad opäť upriamuje pozornosť na agresívne náborové kampane Kremľa, ktoré lákajú extrémne mladých a sociálne odkázaných mužov na vysoké finančné odmeny.
Čo je dôležité
- Tragické prvenstvo: Ališer Svirin je prvým potvrdeným padlým ruským vojakom z ročníka narodenia 2008.
- Krátka služba: Vzhľadom na to, že mal len 18 rokov, nemohol byť v armáde pred svojou smrťou viac ako tri mesiace.
- Vysoké straty mladých: Od začiatku plnoformátovej invázie prišlo o život už najmenej 200 osemnásťročných Rusov.
- Náborové taktiky: Rusko sa vyhýba mobilizácii, vojakov a zmluvných "kontraktnikov" láka na obrovské finančné bonusy a sociálne výhody.
Smrť po pár týždňoch v uniforme
Investigatívni novinári z ruskojazyčnej redakcie BBC a nezávislého portálu Mediazona identifikovali prvého ruského vojaka narodeného v roku 2008, ktorý padol vo vojne na Ukrajine. Tento údaj ilustruje, aké ročníky už ruská armáda nasadzuje do priamych bojov.
Ališer Svirin mal v čase svojej smrti 1. mája 2026 len 18 rokov. Presný čas jeho vyslania na front síce nie je známy, ale vzhľadom na jeho vek nemohol v ruskej armáde slúžiť dlhšie ako tri mesiace. Do armády sa prihlásil dobrovoľne ako takzvaný „kontraktnik“ a slúžil ako guľometník v 123. samostatnej gardovej motostreleckej brigáde. Pochovaný bol v Moskovskej oblasti koncom mája.
Stovky padlých osemnásťročných
Aj keď je Svirin vôbec prvou potvrdenou obeťou narodenou v roku 2008, štatistiky ukazujú, že nasadzovanie veľmi mladých mužov nie je výnimočné. Od začiatku plnoformátovej invázie na Ukrajinu bolo podľa nezávislých odhadov na fronte zabitých už najmenej 200 osemnásťročných Rusov.
Prítomnosť takto mladých a často neskúsených vojakov na fronte je priamym dôsledkom dlhodobej politiky Kremľa. Ten sa snaží za každú cenu vyhnúť vyhláseniu nepopulárnej masovej mobilizácie, a preto spustil sériu agresívnych náborových kampaní. Cielia primárne na chudobnejší vidiek, menšie mestá a etnické menšiny. Neštíti sa ani náboru z radov osadenstva väzníc či inak sociálne odkázaných ľudí.
„Za podpis zmluvy ponúkajú "kontraktnikom" základný mesačný žold okolo 630 eur, no pri bojovom nasadení stúpa nad 3 160 eur a dopĺňa ho okamžitý náborový bonus vyše 4 300 eur.“
Okrem priamych finančných injekcií ponúkajú mnohé ruské regióny pre nováčikov aj ďalšie doplatky. Ťažia pritom zo zlej finančnej situácie rodín, pre ktoré v prípade smrti vojaka sľubujú veľkorysé sociálne výhody, vrátane bezplatnej pomoci s bývaním či vyplatením dlhov.