Americké vzdušné sily zasiahla obrovská tragédia. Strategický bombardér B-52 sa zrútil krátko po štarte z leteckej základne v kalifornskej Mohavskej púšti. Na palube sa počas rutinného výcvikového letu nachádzalo osem ľudí, pričom prvé správy naznačujú, že nešťastie zrejme nikto neprežil. Stroj, ktorý je ikonou amerického letectva od čias vojny vo Vietname, havaroval priamo v rozľahlom areáli vojenskej základne.
Čo je dôležité
- Miesto havárie: K tragédii došlo priamo na Edwardsovej základni vzdušných síl USA v Mohavskej púšti.
- Obete nešťastia: Na palube sa nachádzalo osem ľudí, prvé informácie nehovoria o žiadnych preživších.
- Okolnosti letu: Posádka stroja absolvovala bežný rutinný výcvikový let, lietadlo sa zrútilo krátko po štarte.
- Ikonický bombardér: Boeing B-52 Stratofortress je schopný niesť aj jadrové zbrane a americká armáda ním disponuje v počte 76 kusov.
Tragický štart do výcviku
Letecká tragédia sa odohrala v pondelok v dopoludňajších hodinách. Záchranné zložky okamžite zasahovali po tom, ako legendárny stroj havaroval okolo 11.20 h miestneho času (20.20 h SELČ) priamo na Edwardsovej základni vzdušných síl USA v Kalifornii.
Rozľahlý vojenský komplex sa nachádza v nehostinnej Mohavskej púšti, približne 160 kilometrov severne od Los Angeles.
Vyhliadky na prežitie sú minimálne
Podľa oficiálnych informácií americkej armády, ktoré zverejnila na sociálnej sieti, išlo o rutinný výcvikový let. V čase nešťastia sa na palube nachádzalo celkovo osem osôb, čo je o niečo viac, než je bežná päťčlenná posádka tohto typu obrieho lietadla.
Vyhliadky na záchranu životov sú však podľa dostupných správ takmer nulové. Záchranári na mieste nenašli povzbudivé stopy.
„Prvé informácie naznačujú, že haváriu nebolo možné prežiť,“
uviedlo vedenie Edwardsovej základne k bezprostredným následkom ničivého pádu bombardéra.
Veterán oblohy z čias studenej vojny
Havarované lietadlo Boeing B-52 Stratofortress patrí k absolútnym legendám amerického letectva s mimoriadne dlhým doletom. Do aktívnej služby vstúpil tento strategický bombardér ešte v roku 1955. Je plne prispôsobený na nesenie konvenčných aj jadrových zbraní a Spojené štáty ho reálne nasadili vo viacerých kľúčových konfliktoch – od vojny vo Vietname až po nedávne vojenské operácie na Blízkom východe.
Zaujímavosťou tohto stroja je, že jeho sériová výroba sa definitívne skončila už v roku 1962. Vďaka mnohým špeciálnym projektom na predĺženie životnosti však došlo k zásadnej a opakovanej modernizácii celej konštrukcie, čím sa podarilo udržať tieto stroje v plnej prevádzke až do dnešných dní. Súčasná modernizovaná verzia s označením B-52H stále zohráva nenahraditeľnú úlohu v amerických vzdušných silách, ktoré majú aktuálne k dispozícii 76 takýchto strojov.