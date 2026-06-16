Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko prichádza s prekvapivým apelom na Moskvu a Kyjev. V najnovšom rozhovore vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a obe strany musia hľadať kompromis. Ako jeden z najbližších spojencov Kremľa priznal, že nielen Ukrajina, ale aj samotné Rusko začína na bojisku pociťovať vážny nedostatok vojakov. Zároveň odmietol obavy Kyjeva z možného priameho zapojenia bieloruskej armády do bojov.
Čo je dôležité
- Výzva na kompromis: Lukašenko tvrdí, že vojenské víťazstvo je v súčasnosti pre obe bojujúce strany nerealistické.
- Kríza na fronte: Postup armád je pomalý a hlavným problémom konfliktu sa stáva akútny nedostatok ľudských zdrojov.
- Ruské straty: Bieloruský líder otvorene priznal, že nedostatkom vojakov už trpia aj ruské sily.
- Postoj Minska: Bielorusko sa podľa jeho slov do vojny priamo nezapojí a Ukrajina sa z jeho územia nemá čoho obávať.
Vojenské riešenie neexistuje
Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v rozhovore pre televíziu al-Arabíja vyhlásil, že Rusko a Ukrajina musia bezodkladne pristúpiť na kompromis, aby sa vyčerpávajúca vojna medzi nimi definitívne skončila. Hoci podotkol, že ruské sily stále postupujú, podľa tohto blízkeho spojenca Kremľa je zrejmé, že totálne víťazstvo na bojisku je pre obe strany nereálne.
„Dnes musíme využiť všetky prostriedky, aby sme prostredníctvom kompromisov dosiahli mierovú dohodu. Ak si obe strany uvedomia, že ďalej už nemožno pokračovať, lebo inak dôjde k eskalácii a situácia sa ešte zhorší a ak si to bojovníci a ich stúpenci uvedomia, potom bude možné dosiahnuť kompromis,“
zamyslel sa nad možnosťami diplomatického riešenia bieloruský prezident.
Obom stranám dochádzajú ľudia
Konflikt podľa Lukašenka nie je možné vyriešiť čisto vojensky. Dôvodom je nielen to, že postup oboch armád na bojisku je veľmi pomalý, ale najmä fakt, že obe krajiny musia akútne riešiť vážny nedostatok ľudských zdrojov.
„Rusi tento nedostatok pociťujú. Možno nie tak veľmi ako na Ukrajine, ale pociťujú ho. A práve to je hlavný problém tohto konfliktu – dochádzajú im ľudia,“
skonštatoval otvorene Lukašenko na margo ruských strát.
Kyjev sa vraj nemá čoho báť
Bielorusko zohralo v konflikte kľúčovú úlohu už v jeho začiatkoch, keď povolilo Rusku využiť svoje územie pri počiatočnom útoku na Ukrajinu vo februári 2022 a neskôr umožnilo Moskve rozmiestniť na svojom území taktické jadrové zbrane. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj len nedávno varoval, že pre upevnenie ukrajinských pozícií by mohli byť nové ruské útoky opäť vedené z bieloruského územia.
Lukašenko však opakovane zdôraznil, že bieloruské národné sily sa do vojny na Ukrajine v žiadnom prípade nezapoja. V rozhovore pre televíziu al-Arabíja poslal Kyjevu jasný odkaz, že zo strany Minska sa nemá absolútne čoho obávať.
„Niet sa čoho báť. Vôbec ničoho. Oni to vedia, vojaci to vedia. Ľudia na Ukrajine to vedia,“ povedal bieloruský líder a na záver dodal, že „túto tému víria iba politické ambície“.