Európska únia urobila ďalší historický krok smerom k rozširovaniu svojich radov. Oficiálnym otvorením prvého negociačného klastra sa v pondelok naplno rozbehli prístupové rokovania s Ukrajinou. Prelom nastal po tom, čo Maďarsko po približne dvoch rokoch stiahlo svoje dlhodobé politické veto. Nový maďarský premiér Péter Magyar sa totiž s Kyjevom dohodol na posilnení práv maďarskej menšiny, čím sa pre nášho východného suseda otvorila cesta k dôležitým európskym reformám.
Čo je dôležité
- Historický posun: EÚ oficiálne otvorila prvý klaster prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom.
- Koniec blokády: Maďarsko pod vedením nového premiéra Pétera Magyara stiahlo dlhoročné veto svojho predchodcu.
- Obsah rokovaní: Prvý zo šiestich klastrov sa zameriava na reformu súdnictva, boj proti korupcii a fungovanie štátu.
- Dlhá cesta: Ukrajina požiadala o členstvo tesne po vypuknutí ruskej invázie vo februári 2022, samotný proces však potrvá ešte roky.
Koniec Orbánovho veta a nová dohoda
Otvorenie prvého vyjednávacieho klastra s Ukrajinou dlhodobo a vytrvalo blokovala vláda bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána. Politická mapa v Budapešti sa však zmenila a nový prístup priniesol okamžité výsledky na európskej úrovni.
Jeho nástupca v kresle predsedu vlády Péter Magyar oficiálne oznámil, že s Kyjevom konečne dosiahli obojstranne prijateľnú dohodu. Týka sa posilnenia a garancie práv etnických Maďarov žijúcich na území Ukrajiny. Vďaka tomuto diplomatickému úspechu Maďarsko stiahlo svoje veto a odblokovalo integračný proces.
Súdnictvo, korupcia a ľudské práva
Zelenú tomuto kroku dali veľvyslanci 27 členských krajín Európskej únie už počas piatkového stretnutia, pričom súhlas sa týka nielen Ukrajiny, ale aj susedného Moldavska. Samotná medzivládna konferencia odštartovala v pondelok podvečer v Luxemburgu za účasti zástupcov aktuálneho cyperského predsedníctva, eurokomisárky pre rozširovanie Marty Kosovej a podpredsedu ukrajinskej vlády Tarasa Kačku.
Celé prístupové rokovania, ktoré pokrývajú všetky oblasti fungovania štátu, sú rozdelené do šiestich tematických celkov.
„Otvorený prvý klaster patrí k tým najzásadnejším. Týka sa predovšetkým hĺbkovej reformy súdnictva, nekompromisného boja proti korupcii, celkového fungovania štátu a prísnej ochrany základných ľudských práv,“
definuje Rada EÚ základné piliere, ktoré bude musieť Kyjev v nasledujúcom období splniť.
Roky zložitého procesu
Pre Ukrajinu ide o ďalší dôležitý míľnik na ceste, ktorá sa začala písať v tých najtemnejších okamihoch jej modernej histórie. Žiadosť o plnoprávne členstvo podal Kyjev 28. februára 2022, teda len niekoľko dní po začiatku masívnej ruskej invázie.
Už v júni toho istého roka získala krajina formálny štatút kandidátskej krajiny a Európska únia s ňou následne v júni 2024 oficiálne otvorila prístupové rokovania. Hoci pondelkové otvorenie prvého klastra predstavuje obrovský úspech, pred Ukrajinou teraz stojí mimoriadne zložitý a byrokraticky náročný prístupový proces, ktorý aj v mierových podmienkach zvyčajne trvá dlhé roky.