Maďarský expremiér Viktor Orbán nenechal radikálnu zmenu ústavy bez odozvy. Krok vládnucej strany Tisza, ktorá presadila obmedzenie funkčného obdobia premiéra na maximálne osem rokov, označil za smiešny a účelový. Nariadenie, ktoré ho definitívne odstrihlo od možnosti opäť zasadnúť do premiérskeho kresla, považuje za pokus izolovať ho od ľudu. Zároveň však vo svojej materskej strane Fidesz ohlásil skorú generačnú výmenu, na ktorú si vyžiadal len jeden rok vo funkcii predsedu.
Čo je dôležité
- Ostrá kritika: Expremiér Viktor Orbán označil konanie vládnej strany Tisza za smiešne a účelové.
- Zákaz pre Orbána: Novela ústavy limituje výkon funkcie premiéra na osem rokov, čo Orbána s jeho dlhoročnými mandátmi priamo diskvalifikuje.
- Rozhodnutie ľudu: Podľa bývalého premiéra by obmedzovanie voliteľnosti nemalo existovať, pretože o lídroch majú rozhodovať výlučne voliči.
- Generačná obmena: Orbán zostáva na čele strany Fidesz už len jeden rok, aby pripravil pôdu pre mladšiu generáciu tridsiatnikov a štyridsiatnikov.
Smiešny krok a izolácia od voličov
Rozhodnutie Maďarského Národného zhromaždenia, ktoré v pondelok schválilo prelomovú šestnástu novelu ústavy, vyvolalo u dlhoročného lídra maďarskej politiky ostrú reakciu. Viktor Orbán sa v rozhovore pre server index.hu vyjadril, že snaha strany Tisza ústavne limitovať mandát premiéra na maximálne osem rokov je priamo ušitá na jeho osobu.
Novú ústavnú prekážku, ktorá mu znemožňuje opätovnú kandidatúru na post šéfa exekutívy, komentoval so zjavnou dávkou irónie a pobúrenia.
„Je to vtipné až smiešne, že v Maďarsku môžu kohokoľvek – napríklad aj mňa – takto legislatívne izolovať od ľudu. O tom by mal rozhodovať ľud,“
vyhlásil Orbán a zároveň si rypol do novej vlády, ktorá je pri moci len prvý mesiac. Odkázal im, že by „nemali snívať o ôsmich rokoch, to je omyl“.
Dlhý mandát a plány v strane Fidesz
Schválená novela prísne limituje výkon funkcie predsedu vlády, pričom sa do tohto osemročného obdobia započítavajú všetky predchádzajúce mandáty. Viktor Orbán stál na čele maďarskej vlády najskôr v rokoch 1998 až 2002 a neskôr vládol nepretržite od 29. mája 2010 až do 9. mája 2026. Týmto novým ústavným pravidlom sa jeho éra v premiérskom kresle definitívne uzavrela.
Napriek tomu politickú scénu neopúšťa, hoci aj tu avizuje zmeny. Delegáti víkendového zjazdu strany Fidesz ho síce bez akéhokoľvek vyzývateľa znovuzvolili za svojho predsedu, no Orbán oznámil, že ide o jeho posledné obdobie v tejto pozícii.
„Potrebujeme generačnú výmenu na čele strany, mali by prísť ľudia vo veku 30 a 40 rokov. To by som chcel pripraviť, preto som požiadal len o jeden rok vo funkcii,“
vysvetlil znovuzvolený šéf najsilnejšej opozičnej strany. Orbán viedol Fidesz v rokoch 1993 až 2000 a následne od roku 2003 až dodnes, pričom nasledujúcich dvanásť mesiacov má slúžiť na odovzdanie moci mladšej generácii politikov.