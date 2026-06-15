Svetoví lídri ohlásili prelomovú správu pre globálnu bezpečnosť. Spojené štáty a Irán elektronicky podpísali memorandum o porozumení, ktoré má definitívne ukončiť vojnu na Blízkom východe. Kľúčový Hormuzský prieliv, cez ktorý prúdi obrovská časť svetovej ropy, je už čiastočne prejazdný a do piatka by sa mal otvoriť úplne. Dohodu už onedlho slávnostne spečatia vo švajčiarskej Ženeve.
Čo je dôležité
- Koniec vojny: Spojené štáty a Irán uzavreli dohodu, ktorá má ukončiť vojenský konflikt na Blízkom východe.
- Otvorený prieliv: Hormuzský prieliv je už čiastočne uvoľnený, plné otvorenie pre lode sa očakáva do piatka.
- Elektronický podpis: Donald Trump, J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf dokument podpísali už v nedeľu.
- Ceremónia v Ženeve: Oficiálne slávnostné podpísanie sa uskutoční v piatok, zúčastní sa ho minimálne viceprezident USA.
Prelomová dohoda zverejnená na G7
Koniec vojnového napätia na Blízkom východe je na dosah. Americký prezident Donald Trump, viceprezident J. D. Vance a predseda iránskeho parlamentu Mohammad Báker Kálíbáf urobili rázny krok k mieru, keď ešte v nedeľu na diaľku elektronicky podpísali spoločné memorandum o porozumení.
Najdôležitejším okamžitým dôsledkom tejto diplomatickej iniciatívy je odblokovanie strategických námorných trás. Šéf Bieleho domu to potvrdil priamo počas summitu lídrov krajín G7 vo francúzskom kúpeľnom meste Évian-Les-Bains, kde vystúpil po boku francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.
„Dohoda je podpísaná a prieliv je už čiastočne otvorený,“
uviedol Trump pred novinármi s tým, že Hormuzský prieliv bude do piatku plne prejazdný a otvorený pre medzinárodný obchod.
Oficiálna ceremónia a zverejnenie textu
Detaily diplomatického harmonogramu priblížil viceprezident J. D. Vance. V rozhovore pre známu reláciu Good Morning America na americkej stanici ABC vysvetlil, že hoci bol dokument de facto podpísaný už v nedeľu, oficiálna a slávnostná ceremónia je naplánovaná až na koniec pracovného týždňa.
Pokiaľ ide o samotný obsah dohody, verejnosť si bude musieť ešte chvíľu počkať. Text memoranda plánuje Washington zverejniť až po formálnom akte.
„Pravdepodobne dosť skoro. Povedal by som, že niekedy po piatku... Myslím si, že niekedy vo veľmi blízkej budúcnosti,“
odpovedal Donald Trump na otázky o presnom termíne zverejnenia mierových podmienok. Zároveň priznal, že momentálne ešte nevie, či sa na oficiálnom piatkovom podpisovaní vo švajčiarskej Ženeve zúčastní osobne, no potvrdil, že viceprezident Vance tam určite nebude chýbať.