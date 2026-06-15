Maďarskou politickou scénou otriasa historická zmena ústavy, ktorá radikálne okliešťuje moc predsedu vlády. Národné zhromaždenie schválilo novelu obmedzujúcu vládnutie premiéra na maximálne osem rokov. Keďže zákon počíta aj s predchádzajúcimi mandátmi, opatrenie sa podľa expertov priamo zameriava na expremiéra Viktora Orbána. Z najvyššieho zákona štátu navyše mizne kontroverzný Úrad na ochranu zvrchovanosti a štát opätovne preberá kontrolu nad verejnými nadáciami.
Čo je dôležité
- Koniec dlhých vlád: Funkčné obdobie premiéra sa obmedzuje na maximálne osem rokov, po tomto limite mandát automaticky zaniká.
- Útok na Orbána?: Do limitu sa započítavajú mandáty od mája 1990, čo podľa expertov nesie znaky retroaktivity a personalizovanej legislatívy.
- Zrušenie úradu: Z ústavy definitívne mizne Úrad na ochranu zvrchovanosti, ktorý presadil bývalý kabinet.
- Kontrola nadácií: Štát získava späť svoje zakladateľské práva voči nadáciám spravujúcim majetok vo verejnom záujme.
Osemročný limit a spor o retroaktivitu
Maďarský parlament pristúpil k historickému kroku. Poslanci v pondelok pomerom hlasov 135 za, 50 proti a šiesti zdržaní schválili už šestnástu novelu ústavy. Najvýraznejšou zmenou je zavedenie prísneho časového obmedzenia pre výkon funkcie predsedu vlády. Do osemročného limitu sa pritom započítavajú aj predchádzajúce mandáty uplatňované od 2. mája 1990.
Tento detail okamžite vyvolal búrlivú diskusiu v kruhu právnych expertov. Keďže osemročné kritérium sa v súčasnosti týka výlučne expremiéra Viktora Orbána, objavilo sa silné podozrenie z porušenia zákazu retroaktívnej a personalizovanej legislatívy.
„Nariadenie v schválenej forme má jednoznačne retroaktívny účinok a je personalizovanou legislatívou,“
potvrdil pre server index.hu právny vedec Péter Hack.
Jeden z predkladateľov návrhu, poslanec vládnej strany Tisza Márton Melléthei-Barna, však túto ostrú kritiku odmieta. Podľa neho novela platí len do budúcnosti. „Zákon spätne neobmedzuje práva, ale iba stanovuje budúci limit pre funkciu premiéra, čím posilňuje demokratické brzdy a protiváhy,“ argumentuje koaličný poslanec.
Koniec kontroverzného úradu a zmeny v majetkoch
Limitovanie moci premiéra však nie je jedinou veľkou zmenou. Súčasťou schváleného balíka je aj úplné vypustenie ustanovenia o zriadení Úradu na ochranu zvrchovanosti (Szuverenitásvédelmi Hivatal) priamo z textu ústavy. Cieľom tohto orgánu, ktorý vznikol počas predchádzajúcej vlády Fideszu vedenej Viktorom Orbánom, bolo chrániť ústavnú identitu Maďarska.
Do tretice, schválené ústavné zmeny upravujú aj citlivé majetkové práva. Týkajú sa nadácií, ktoré spravujú majetok vo verejnom záujme a do ktorých bol v minulosti presunutý rozsiahly štátny majetok. Štát vďaka novele získava späť svoje pôvodné zakladateľské práva, a to vrátane možnosti tieto inštitúcie kedykoľvek zrušiť.
Nová podoba ústavy nadobudne právnu účinnosť už deň po jej oficiálnom vyhlásení.