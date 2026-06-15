Historicky prvá oficiálna návšteva predsedu indickej vlády na Slovensku prináša novú éru spolupráce. Prezident Peter Pellegrini v Prezidentskom paláci prijal Nárendru Módího a ocenil nielen dynamický rozvoj vzťahov či významné indické investície, ale aj spoločné plány vo vesmírnom a obrannom priemysle. Prijatie u hlavy štátu nadviazalo na rokovania so slovenskou vládou a vyústilo do apelu, aby sa podpísané strategické memorandá nezasekli len na papieri.
Čo je dôležité
- Historický míľnik: Nárendra Módí je vôbec prvým indickým premiérom na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky.
- Ekonomika a investície: Ťahúňom hospodárskych vzťahov je nitriansky závod Jaguar Land Rover, ktorý patrí pod indickú skupinu Tata Motors.
- Vesmír aj obrana: SR má záujem o spoluprácu v obrannom priemysle, jadrovej energetike a vesmírnych technológiách (indická raketa vyniesla prvú slovenskú družicu skCUBE).
- Pretavenie do praxe: Podľa prezidenta je kľúčové, aby nezostalo len pri podpisoch, ale aby dohody priniesli konkrétne projekty pre firmy a občanov.
Od diplomacie ku konkrétnym projektom
Prijatie indického premiéra Nárendru Módího v Prezidentskom paláci predstavuje dôležitý moment slovenskej zahraničnej politiky. Prezident SR Peter Pellegrini zdôraznil, že hoci vzájomné diplomatické vzťahy trvajú už viac ako tri desaťročia, práve teraz naberajú úplne novú dynamiku.
„Slovensko a India majú za sebou viac ako tri desaťročia diplomatických vzťahov. Dnes však vytvárame komplexnejší rámec našej spolupráce postavený na dôvere, predvídateľnosti a konkrétnych projektoch,“
uviedla hlava štátu po spoločnom rokovaní s predsedom vlády ázijskej superveľmoci.
Slovensko ako bezpečný prístav pre investície
Slovensko ako priemyselne silná krajina Európskej únie má Indii podľa prezidenta čo ponúknuť. Zmienil predovšetkým bohaté skúsenosti s jadrovou energetikou, rozvinutý automobilový sektor a rastúce technologické firmy. Priestor na zintenzívnenie spolupráce vidí aj v sofistikovaných odvetviach, akými sú obranný a vesmírny priemysel.
Pellegrini v tejto súvislosti hrdo pripomenul významný míľnik – prvú slovenskú družicu skCUBE vyniesla na orbitu práve indická nosná raketa.
Nemenej dôležitý je aj obojstranný rast obchodu. Najvýraznejším symbolom indických investícií na Slovensku je automobilový závod Jaguar Land Rover pri Nitre, ktorý je súčasťou nadnárodnej skupiny Tata Motors. „Naše hospodárske vzťahy sa stali chrbtovou kosťou nášho partnerstva. Slovensko je a zostane stabilným a bezpečným európskym prístavom pre indické investície,“ skonštatoval prezident.
Umelá inteligencia aj globálny mier
Moderná spolupráca sa neobmedzuje len na klasický priemysel. Kľúčovou témou rozhovorov bola digitalizácia a využívanie umelej inteligencie. Peter Pellegrini priamo nadviazal na svoju nedávnu februárovú návštevu v Naí Dillí, kde sa zúčastnil na summite zameranom na AI.
„Odniesol som si z neho silný dojem z technologického rozvoja Indie, jej inovačnej energie a ambície, ktoré vyjadruje vízia Viksit Bharat 2047,“
poznamenal prezident s obdivom k technologickému pokroku krajiny.
Lídri nevynechali ani pálčivé globálne otázky, vrátane vojny na Ukrajine a konfliktu na Blízkom východe. Hlava štátu ocenila úlohu Indie ako významného globálneho hráča a zdôraznila spoločný záujem o medzinárodné právo, stabilitu a mierové riešenia.
Na záver prezident Pellegrini reagoval aj na päticu dohôd, ktoré si s indickou stranou predtým v Bratislave vymenil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) a jeho ministri. Apeloval na to, aby tieto memorandá o obrane, digitalizácii či školstve nezostali len mŕtvym textom na papieri, ale aby sa čím skôr pretavili do reálnych výsledkov pre slovenskú a indickú spoločnosť.