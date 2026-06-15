Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel s prekvapivým diplomatickým návrhom na najvyššej úrovni. Ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi ponúkol spoločné stretnutie za jedným stolom priamo popri summite krajín G7 vo Francúzsku. Kým západní spojenci s týmto plánom podľa ukrajinskej hlavy štátu súhlasili, Moskva ponuku na rokovania za prítomnosti svetových lídrov rázne odmietla a trvá na vlastných podmienkach.
Čo je dôležité
- Diplomatická ponuka: Kyjev navrhol Moskve historické stretnutie počas blížiaceho sa summitu G7 vo Francúzsku.
- Účasť svetových lídrov: Za rokovacím stolom mali sedieť aj ďalší štátnici, vrátane lídrov európskych mocností a USA.
- Zamietavé stanovisko: Kremeľ návrh odmietol, čím podľa ukrajinskej strany opäť potvrdil neochotu hľadať zmier.
- Putinove ultimátum: Ruský prezident už v minulosti podmienil akékoľvek stretnutie cestou do Moskvy alebo až konečným urovnaním konfliktu.
Návrh na pozadí zničenej pamiatky
Ukrajinský líder Volodymyr Zelenskyj o svojej najnovšej diplomatickej iniciatíve informoval novinárov priamo v Kyjeve. Stalo sa tak v symbolickej a emotívnej chvíli – počas osobnej obhliadky obrovských škôd po rozsiahlom ruskom leteckom útoku, ktorý zasiahol hlavnú katedrálu historického kláštorného komplexu Kyjevsko-pečerská lavra.
Návrh na diplomatické rozhovory pritom smeroval do Francúzska, kde sa má uskutočniť stretnutie siedmich najvyspelejších ekonomík sveta.
„Pred začiatkom summitu G7 sme jasne povedali, že sme pripravení stretnúť sa s Putinom počas summitu G7, keďže tam budú aj Donald Trump a Emmanuel Macron,“
ozrejmil Zelenskyj zámer spojiť rokovania za prítomnosti amerického i francúzskeho prezidenta.
Premárnená príležitosť na dialóg
Formát rokovaní za prítomnosti vplyvných medzinárodných hráčov považoval Kyjev za ideálny priestor na posun v diplomatických rozhovoroch. Európa v kombinácii so Spojenými štátmi americkými by podľa Zelenského poskytla bezpečnú a transparentnú pôdu pre diskusiu.
„Európania plus Amerika, to je veľmi dobrá príležitosť na spoločné stretnutie, a preto by sme mohli pozvať Rusko,“
uviedla ukrajinská hlava štátu k plánom na prizvanie agresora za rokovací stôl.
Zatiaľ čo podľa Zelenského slov Spojené štáty a rovnako aj skupina siedmich najväčších demokracií (G7) s touto iniciatívou súhlasili, krok zo strany Ruska bol odmietavý. Kremeľ podľa ukrajinského prezidenta „opäť ukázal, že nie je pripravený rokovať“. Predstavitelia krajín G7 však prijatie takéhoto konkrétneho plánu na zorganizovanie stretnutia bezprostredne nepotvrdili.
Postoj ruskej strany sa tak nemení. Ruský prezident Vladimir Putin sa už skôr nechal počuť, že so Zelenským je ochotný sa stretnúť výlučne v Moskve, prípadne až v záverečnej fáze formálneho a konečného urovnania vojenského konfliktu.