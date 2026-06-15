Predseda parlamentu Richard Raši tlmí snahy koaličného partnera Smer-SD o odvolanie Martina Dubéciho z funkcie podpredsedu Národnej rady SR. Kým Tibor Gašpar cez víkend avizoval prípravu návrhu na zosadenie opozičného politika, Raši jasne deklaroval, že nateraz na takýto krok nevidí žiaden dôvod. Hlas-SD podľa neho o žiadnom návrhu s partnermi zatiaľ nerokoval a na prípadnú podporu bude požadovať relevantné dôkazy.
Čo je dôležité
- Postoj predsedu parlamentu: Richard Raši (Hlas-SD) aktuálne nevidí dôvod na odvolanie Martina Dubéciho (PS).
- Hodnotenie práce: Opozičný podpredseda si podľa Rašiho riadne plní svoje zákonné povinnosti v parlamente.
- Iniciatíva Smeru: Tibor Gašpar z koaličného Smeru-SD už pripravuje dôvody na Dubéciho odvolanie.
- Chýbajúca komunikácia: Strana Hlas-SD o tomto návrhu zatiaľ nebola informovaná a čaká na pádne argumenty.
Žiadne dôvody na odvolanie
Šéf Národnej rady (NR) SR Richard Raši sa v pondelok zastal opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho z hnutia Progresívne Slovensko (PS). Reagoval tak na množiace sa otázky novinárov ohľadom vyjadrení predstaviteľov koaličnej strany Smer-SD, ktorí otvorene avizovali snahu o jeho zosadenie z funkcie.
Podľa Rašiho zatiaľ nie je na stole nič, čo by takýto radikálny politický krok odôvodňovalo.
„Dubéci je poslanec ako každý iný. Vykonáva svoje úlohy podpredsedu NR SR tak, ako aj ostatní podpredsedovia, plní to, čo od neho NR SR a zákony vyžadujú,“
skonštatoval racionálne predseda parlamentu a zhodnotil tak doterajšie pôsobenie nominanta najsilnejšej opozičnej strany.
Hlas si počká na dôkazy od Gašpara
Za napätím v parlamente stojí víkendové vyjadrenie ďalšieho podpredsedu, Tibora Gašpara zo strany Smer-SD. Ten verejne avizoval, že sa už aktívne pracuje na návrhu na odvolanie Dubéciho. Gašpar informoval, že v Smere momentálne sumarizujú dôvody, ktoré následne plánujú predstaviť zvyšným koaličným partnerom.
Faktom však je, že so stranou Hlas-SD podľa jej predsedu zatiaľ o možnom návrhu a jeho dôvodoch nikto nerokoval. Raši preto nateraz odmieta predčasné politické súdy a svojmu koaličnému partnerovi poslal jasný odkaz.
„Ja momentálne, kým nedonesú nejaké iné informácie, dôkazy alebo niečo, k dnešnému dňu naozaj nevidím dôvod na jeho odvolanie,“
doplnil na záver šéf parlamentu s tým, že bez presvedčivých argumentov sa na takomto odvolávaní podieľať neplánuje.