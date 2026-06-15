Pondelkové ráno pri Piešťanoch poznačil tragický nález. Záchranné zložky museli zasahovať na vodnej nádrži Sĺňava, z ktorej hladiny vytiahli ľudské telo bez známok života. K utopenej osobe sa hasiči dostali pomocou motorového člna. Presné okolnosti nešťastia a totožnosť obete už v týchto chvíľach intenzívne vyšetruje polícia.
Čo je dôležité
- Miesto tragédie: K udalosti došlo na vodnej nádrži Sĺňava neďaleko Piešťan.
- Zásah hasičov: Telo sa nachádzalo približne 15 metrov od brehu, hasiči na jeho vytiahnutie použili motorový čln.
- Žiadne známky života: Utopená osoba po vytiahnutí na mólo nejavila známky života.
- Policajné vyšetrovanie: Prípad si prevzala polícia, ktorá zisťuje bližšie okolnosti tohto úmrtia.
Tragické ráno na Sĺňave
Frekventovaná vodná nádrž Sĺňava neďaleko Piešťan sa v pondelok ráno stala dejiskom mimoriadne smutnej udalosti. Krátko po ôsmej hodine prijali záchranné zložky hlásenie o osobe nachádzajúcej sa vo vode. Na miesto okamžite vyrazili profesionáli z hasičskej stanice v Piešťanoch, aby poskytli nevyhnutnú technickú pomoc.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave, Lena Košťálová, potvrdila, že situácia si vyžadovala okamžité nasadenie vodnej techniky.
„Po ôsmej hodine rannej vykonali hasiči z hasičskej stanice v Piešťanoch technickú pomoc. Po príchode na miesto udalosti vykonali prieskum, ktorým bolo potvrdené, že vo vode sa približne 15 metrov od brehu nachádza telo utopenej osoby,“
ozrejmila priebeh zásahu Košťálová.
Vyšetrovanie preberá polícia
Zasahujúci príslušníci HaZZ sa k bezvládnemu telu dostali pomocou motorového člna. Následne ho opatrne pritiahli k brehu a vytiahli na priľahlé mólo. Oživovanie už nebolo možné, osoba bola bez známok života. Ďalšie úkony na mieste činu tak prebiehali už v plnej súčinnosti s políciou.
Totožnosť obete, ako aj to, či išlo o nešťastnú náhodu, zdravotné komplikácie alebo iné cudzie zavinenie, je momentálne predmetom vyšetrovania.
Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová v tejto súvislosti uviedla, že polícia v súčasnosti precízne zisťuje všetky okolnosti tohto prípadu. Vzhľadom na ranné štádium preverovania zatiaľ orgány činné v trestnom konaní neposkytujú žiadne podrobnejšie informácie.