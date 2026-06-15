Peter Pellegrini si pripomína presne dva roky od momentu, keď v Prezidentskom paláci vystriedal Zuzanu Čaputovú. Kancelária prezidenta SR pri tejto príležitosti bilancuje jeho uplynulý rok vo funkcii hlavy štátu. Druhý rok mandátu sa niesol v znamení mimoriadne aktívnej zahraničnej politiky, podpory našich športovcov na zimnej olympiáde v Taliansku, ale aj stoviek stretnutí s občanmi a svetovými lídrami priamo na Slovensku.
Čo je dôležité
- Dva roky v úrade: Peter Pellegrini bol inaugurovaný 15. júna 2024, keď vo funkcii nahradil Zuzanu Čaputovú.
- Zahraničná reprezentácia: Absolvoval množstvo ciest vrátane návštevy Japonska, OSN v New Yorku či samitu o umelej inteligencii v Indii.
- Podpora športovcov: Slovenských reprezentantov osobne podporil na zimných olympijských i paralympijských hrách v Taliansku.
- Ústavné povinnosti: Prezident udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam a vykonal desiatky vymenovaní a poverení.
Služba občanom a tisíce kilometrov
Od slávnostnej inaugurácie v Bratislave uplynuli presne dva roky a Peter Pellegrini má za sebou ďalších dvanásť mesiacov intenzívnej práce. Kancelária prezidenta SR na sociálnych sieťach zhodnotila jeho druhý rok v najvyššej ústavnej funkcii ako obdobie plné cestovania a budovania vzťahov.
„Desiatky miest na Slovensku aj vo svete. Stovky stretnutí. Tisíce kilometrov. A za tým všetkým jeden spoločný cieľ - služba všetkým občanom Slovenskej republiky,“
uviedla kancelária v oficiálnom vyhlásení s tým, že prezident absolvoval nielen množstvo pracovných ciest, ale aj stretnutí so študentmi, odborníkmi a bežnými občanmi.
Od OSN až po samit v Indii
Slovenská hlava štátu bola počas uplynulého roka v zahraničí mimoriadne aktívna. Pellegrini sa stretol so španielskym kráľom Filipom VI. a priamo na domácej pôde v Bratislave privítal viacerých prezidentov z Maďarska, Poľska, Rakúska, Azerbajdžanu, Chorvátska či Moldavska.
Okrem toho reprezentoval našu krajinu na kľúčových globálnych fórach. Vystúpil na pôde Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku, navštívil Japonsko, zúčastnil sa na konferencii UNESCO v Uzbekistane a slovenskú vlajku zviditeľnil aj na dôležitom samite o umelej inteligencii v Indii. Jeho diplomatické cesty viedli aj do európskych štátov ako Severné Macedónsko, Portugalsko a Srbsko.
Olympijské hry aj štátne vyznamenania
Hlava štátu nezabudla ani na podporu domáceho talentu a úspechov. Ešte začiatkom roka udelil prezident štátne vyznamenania, pričom ocenil celkovo 22 osobností za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky, či už v oblasti vedy, kultúry, športu, záchrany ľudských životov alebo ochrany našej demokracie.
Silným momentom bola aj jeho osobná prítomnosť v Taliansku, kam vycestoval podporiť slovenských športovcov priamo do dejiska zimných olympijských hier. Do rovnakej krajiny sa následne vrátil aj v marci, aby povzbudil našich reprezentantov aj počas zimných paralympijských hier.
Popri tomto bohatom programe si Pellegrini plnil aj svoje štandardné ústavné povinnosti, ktoré zahŕňali vymenúvanie nových profesorov, rektorov, sudcov či generálov, ako aj prijímanie poverovacích listín od desiatok zahraničných diplomatov.