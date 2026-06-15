Zrušenie americkej námornej blokády a podpis historickej mierovej dohody prinášajú prvé reálne výsledky pre svetovú ekonomiku. Americký prezident Donald Trump potvrdil, že cez kľúčový Hormuzský prieliv už začali bezpečne prechádzať prvé tankery plne naložené ropou. Uvoľnenie napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom by tak malo okamžite pomôcť globálnemu trhu s energiami.
Čo je dôležité
- Obnovená plavba: Cez kľúčový Hormuzský prieliv už bezpečne prechádzajú prvé lode s ropou.
- Koniec blokády: Spojené štáty nariadili okamžité zrušenie námornej blokády Iránu a otvorenie prielivu.
- Mierová dohoda: USA a Irán sa dohodli na ukončení vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu.
- Trumpov odkaz: Americký prezident vyzval lode sveta, aby opäť naštartovali motory, pretože prechod je bezpečný a bez poplatkov.
Ropa opäť prúdi svetovou tepnou
Svetové trhy s ropou si môžu po mesiacoch neistoty definitívne vydýchnuť. Deň po oznámení historického prelomu vo vzťahoch s Iránom vystúpil americký prezident Donald Trump s mimoriadne dôležitou správou pre globálny obchod. Na svojej sociálnej sieti Truth Social potvrdil, že najdôležitejšia námorná trasa pre prepravu energií je opäť v plnej prevádzke.
„Lode sa začínajú presúvať, mnohé naložené ropou, z Hormuzského prielivu. Idú po južnej ‚diaľnici‘, ktorá je úplne bezpečná, chránená a nedotknutá. Existujú aj iné oblasti, ktorými sa dá cestovať,“
uviedol Trump, čím rozptýlil obavy z možného pretrvávania vojenského nebezpečenstva v regióne.
Prelomová nedeľa a zrušená blokáda
Novému vývoju predchádzalo nedeľňajšie prekvapivé vyhlásenie pakistanského premiéra Šahbáza Šarífa, ktorý ako mediátor oficiálne oznámil dosiahnutie historickej mierovej dohody. Podľa jej znenia sa Spojené štáty a Irán zaviazali k definitívnemu ukončeniu vojenských operácií na všetkých frontoch, čo zahŕňa aj paralelný konflikt v Libanone.
Šéf Bieleho domu tieto správy vzápätí potvrdil a prešiel priamo k činom. Ešte v nedeľu večer oznámil, že vydal priamy rozkaz na otvorenie Hormuzského prielivu a okamžité ukončenie americkej námornej blokády voči Iránu.
„Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!“
napísal víťazne americký prezident vo svojom verejnom odkaze.