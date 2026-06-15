Minister dopravy Jozef Ráž zatiaľ drží verejnosť v napätí. Hoci sa už dlhšie špekuluje o jeho možnej kandidatúre na post primátora Bratislavy, definitívne slovo ešte nepovedal. Novinárov a verejnosť žiada o trpezlivosť do konca júna, kedy plánuje zverejniť nielen svoje rozhodnutie, ale aj jeho dôvody. Pripúšťa pritom, že do boja o hlavné mesto nakoniec pre prípadné komplikácie vo svojom rezorte nemusí vôbec zasiahnuť.
Čo je dôležité
- Odklad rozhodnutia: Jozef Ráž (Smer-SD) oznámi svoje plány ohľadom kandidatúry na primátora Bratislavy až na konci júna.
- Založený účet: Existenciu transparentného účtu obhajuje prísnou legislatívou, nie tým, že by už bol rozhodnutý.
- Otvorené zadné vrátka: Priznáva, že ak by v rezorte dopravy nastala kríza (napríklad pád mosta), odstúpil by a nekandidoval.
- Známi súperi: O kreslo už oficiálne bojujú súčasný primátor Matúš Vallo, Dana Čahojová či ďalší nezávislí kandidáti.
Čakanie na koniec júna
Šéf rezortu dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) sa k svojej politickej budúcnosti v hlavnom meste zatiaľ vyjadruje len veľmi opatrne. Hoci pôvodne avizoval, že sa rozhodne na základe májových prieskumov, aktuálne žiada o viac času.
Svoje mlčanie neprelomil ani na pondelkovej tlačovej konferencii, ktorá sa týkala iných dopravných tém. Novinárom odkázal, aby mu dali ešte niekoľko dní.
„Zatiaľ v tejto veci nepadlo žiadne rozhodnutie. Dajte mi, prosím, čas do konca júna a budem informovať a zodpoviem aj všetky otázky,“
skonštatoval Ráž s tým, že na konci mesiaca oznámi svoje rozhodnutie zabojovať, respektíve nezabojovať o kreslo primátora Bratislavy, a to vrátane všetkých dôvodov.
Zákonný účet a krízové scenáre
Pred oficiálnym ohlásením prípadnej kandidatúry nechcel Ráž bližšie komentovať ani preferenčné prieskumy. Považuje ich za virtuálne, keďže je stále úradujúcim ministrom dopravy a žiadnu kampaň neoznámil. Mnohých však prekvapil už založený transparentný účet. Ako vysvetlil, musel tak urobiť zo zákona, pretože akékoľvek výdavky, ktoré by mohli súvisieť s budúcou kandidatúrou, musia byť transparentne hradené práve odtiaľto, a to aj v čase pred jej ohlásením.
Na priamu otázku, či sa po tomto všetkom dá do súboja o primátorskú stoličku vôbec nejsť, odpovedal kladne. Stať sa podľa neho môže hocičo – napríklad ďalšia vážna vlaková nehoda alebo pád mosta. V takom prípade by bolo nutné vyvodzovať zodpovednosť. „Nebude ani v poriadku, aby som kandidoval. Nechajte to, prosím, tak, keď sa rozhodnem, dám vám vedieť,“ uzavrel minister.
Konkurencia už zbrojí
Zatiaľ čo Ráž svoje rozhodnutie zvažuje, zoznam jeho prípadných súperov sa už formuje. Opätovnú, v poradí už tretiu kandidatúru oficiálne ohlásil súčasný primátor Bratislavy Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati).
Do súboja vstupuje aj dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá) a bratislavský mestský a krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj). O lukratívny post chcú zabojovať aj Miroslav Heredoš, Ľubomír Geci (obaja nezávislí) a predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.