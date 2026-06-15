Ruský nočný útok na historickú Kyjevsko-pečerskú lavru vyvolal ostré medzinárodné reakcie. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski vyhlásil, že zbombardovanie posvätného miesta by malo definitívne vyvrátiť mýtus o Vladimirovi Putinovi ako obrancovi kresťanských hodnôt. Ukrajina úder označuje za neakceptovateľné barbarstvo a obracia sa na medzinárodné inštitúcie, zatiaľ čo Poľsko pre hrozbu na svojich hraniciach v noci okamžite aktivovalo stíhačky.
Čo je dôležité
- Koniec mýtu o Putinovi: Poľský šéf diplomacie označil ruského prezidenta za „starého plukovníka KGB“ a odmietol jeho pasovanie do roly obhajcu viery.
- Zničená pamiatka UNESCO: Ruský nálet zničil približne 800 štvorcových metrov strechy historického Chrámu zosnutia Presvätej Bohorodičky.
- Kroky Ukrajiny: Kyjev iniciuje procedúry v rámci UNESCO a žiada okamžitú medzinárodnú reakciu na štátom podporované barbarstvo.
- Poľská pohotovosť: Kvôli nočnému ruskému úderu muselo Poľsko vyslať do vzduchu stíhačky a aktivovať protivzdušnú obranu.
Keď stála Lavra, v Moskve bol len les
Nočný vzdušný teror, ktorý trval viac ako štyri hodiny, zanechal v Kyjeve nielen materiálne, ale aj hlboké kultúrne rany. Zasiahnutý bol rozsiahly areál Kyjevsko-pečerskej lavry, jedného z najposvätnejších miest pravoslávia, ktoré je riadne zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Na deštrukciu náboženskej pamiatky ostro zareagoval poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski, ktorý upozornil na obrovský paradox v ruskej propagande. Útok na takto významný kláštor by mal podľa neho definitívne otvoriť oči všetkým, ktorí veria, že ruský prezident Vladimir Putin je ochrancom tradičných kresťanských hodnôt.
„Putin možno zaútočil na Pečerskú lavru preto, že pravoslávny kláštor v Kyjeve bol slávny už vtedy, keď na mieste Moskvy bol ešte iba les. Dúfam, že tento poburujúci útok zbaví kresťanov na celom svete absurdnej predstavy, že starý plukovník KGB je obhajcom viery,“
vyhlásil bez servítky Sikorski.
Barbarstvo a poľské stíhačky vo vzduchu
Podľa vyjadrení vedenia kláštora sa záchranárom podarilo včas evakuovať vzácne ikony a ďalšie cenné historické predmety. Ničivý požiar však stihol zlikvidovať približne 800 štvorcových metrov strechy na Chráme zosnutia Presvätej Bohorodičky.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha útok nekompromisne odsúdil ako akt štátom podporovaného barbarstva. Kyjev už avizoval, že iniciuje všetky príslušné krízové procedúry v rámci UNESCO a ďalšie medzinárodné mechanizmy, od ktorých očakáva okamžitú a ráznu reakciu.
Bezprostredné ohrozenie počas noci cítilo aj susedné Poľsko. Operačné velenie tamojších ozbrojených síl potvrdilo, že v reakcii na masívny ruský útok museli aktivovať vojenské letectvo. Do vzduchu boli preventívne vyslané poľské stíhačky a národné systémy protivzdušnej obrany prešli do stavu najvyššej pohotovosti.
Trvalý terč ruských rakiet
Kyjevsko-pečerská lavra nie je pre ruskú armádu novým cieľom. Počas prebiehajúcej vojny bol komplex terčom útoku už 24. januára tohto roku, kedy rakety poškodili vstup do jaskynného systému a Chrám Počatia presvätej Bohorodičky svätou Annou.
Pre pretrvávajúce riziká priameho poškodenia zaradil výbor UNESCO túto pamiatku spolu s Chrámom svätej Sofie a historickým centrom Ľvova ešte 15. septembra 2023 aj na Zoznam svetového dedičstva v ohrození. Tento štatút jej má teoreticky zaistiť lepšiu medzinárodnú ochranu a rýchlejší prístup k núdzovým fondom na nevyhnutnú obnovu.