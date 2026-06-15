Smutná správa z bratislavskej zoologickej záhrady. Vo veku viac ako 30 rokov uhynul ikonický medveď hnedý Felix. Pre rapídne zhoršenie zdravotného stavu súvisiaceho s vysokým vekom ho museli počas uplynulého víkendu eutanazovať. Zviera, ktoré prežilo takmer celý život v starom výbehu, si v posledných rokoch užívalo aspoň rozšírený lesný priestor. ZOO už do jeho pôvodného domova ďalšie medvede neumiestni a chystá veľkolepý projekt moderného medvedinca.
Čo je dôležité
- Smrť ikonického zvieraťa: Medveď Felix, ktorý sa narodil priamo v bratislavskej zoo, sa dožil úctyhodného veku viac ako 30 rokov.
- Nevyhnutná eutanázia: Pre vážne a rapídne zhoršenie zdravotného stavu ho museli veterinári cez víkend uspať.
- Koniec starej éry: Do pôvodného výbehu zo 60. rokov už zoologická záhrada žiadneho iného medveďa neumiestni.
- Nové plány: ZOO projektuje pre medvede hnedé rozsiahly výbeh v časti Karpatský les s rozlohou až 15-tisíc metrov štvorcových.
Smutný víkend v bratislavskej zoo
Návštevníci zoologickej záhrady v Bratislave už ikonického medveďa hnedého menom Felix neuvidia. Zviera, ktoré patrilo k symbolom tamojšej zoo, zomrelo v sobotu (13. júna). Dlhé roky žilo vo výbehu, ktorý patril medzi tie úplne pôvodné a pamätal ešte 60. roky minulého storočia.
Riaditeľ zoo Matej Dobšovič potvrdil, že k eutanázii museli pristúpiť z vážnych zdravotných dôvodov, ktoré súviseli s vysokým vekom zvieraťa.
„Úhyn nášho medveďa Felixa je pre nás veľmi smutnou správou. Jeho zdravotný stav sa vzhľadom na vek začal zhoršovať, a to aj napriek intenzívnej veterinárnej starostlivosti. K rapídnemu zhoršeniu prišlo počas víkendu a po vyšetrení veterinárnym lekárom sme museli pristúpiť k uspatiu jedinca,“
priblížil náročné rozhodnutie Dobšovič.
Bojazlivý medveď, ktorý objavil les
Felix sa narodil priamo v bratislavskej zoo v roku 1995. Ošetrovatelia ho opisovali ako pomerne bojazlivého jedinca, ktorý každú zmenu vo svojom obydlí vnímal mimoriadne citlivo. Aj preto sa pred tromi rokmi po konzultácii s odborníkmi rozhodlo, že namiesto riskantného sťahovania do nového výbehu sa mu ten pôvodný radšej rozšíri.
V roku 2024 tak Felix získal prístup do susednej lesnej časti. Medveď, ktorý dovtedy poznal iba betón a starý výbeh, mal spočiatku rešpekt a trvalo niekoľko týždňov, kým sa prvýkrát odvážil vojsť do rozšírenej zóny. Na nové prostredie však napokon zareagoval veľmi pozitívne. Spával v novom brlohu, s radosťou vyhrabával korienky rastlín, prechádzal sa po svahovitom teréne a bol celkovo oveľa aktívnejší.
Nová éra pre medvede
Úhynom Felixa sa v Bratislave definitívne uzatvára jedna kapitola. Vedenie zoologickej záhrady potvrdilo, že v pôvodnom starom výbehu už žiadne ďalšie medvede umiestnené nebudú.
Zoo aktuálne projektuje úplne nový, moderný výbeh pre medvede hnedé v časti Karpatský les, v ktorom sa má zachovať čo najprirodzenejší biotop. Rozdiel v kvalite života zvierat bude obrovský – zatiaľ čo Felix žil na ploche s rozlohou 800 metrov štvorcových, nový medvedinec poskytne zvieratám veľkorysý priestor s rozlohou až 15 000 metrov štvorcových.