Rodičia budúcich prvákov sa dozvedajú výsledky prijímacích konaní. Kým 99 percent základných škôl už zverejnilo svoje rozhodnutia v online systéme ePrihlášky, na verdikt stále čakajú stovky rodín pre meškanie vyše dvoch desiatok škôl. Minister školstva Tomáš Drucker upokojuje, že drvivá väčšina detí sa dostala na svoju preferovanú školu. Zápisy navyše tento rok prinášajú dôležitú byrokratickú úľavu – rodičia už nemusia potvrdzovať nástup dieťaťa.
Čo je dôležité
- Zverejňovanie výsledkov: Systém priradil deti na školy podľa priorít, ministerstvo evidovalo vyše 65-tisíc prihlášok.
- Meškajúce školy: Do pondelka 10.00 h nezverejnilo výsledky 24 základných škôl, čo drží v neistote približne 700 detí.
- Koniec papierovačiek: Rodičia už po novom nemusia škole dodatočne potvrdzovať nástup prijatého žiaka.
- Stabilný systém: Stránka ePrihlášky tentoraz nápor zvládla a nezopakovala nedávny technický kolaps.
Meškajúce výsledky a úspešnosť prijatia
Rodičia sa počas pondelka postupne dozvedajú dôležitú informáciu o tom, na ktorú základnú školu napokon prijali ich dieťa. Výsledky sú k dispozícii na online výveske portálu ePrihlášky. Celkovo Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR evidovalo v systéme až 65 151 podaných prihlášok.
Aj keď proces zverejňovania beží, nie všetky školy si splnili svoju úlohu načas. Výsledky o prijatí či neprijatí do pondelka 10.00 h nezverejnilo 24 základných škôl. Tento sklz sa priamo dotýka približne 700 detí a ich rodín. Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) však situáciu upokojuje a verí, že spomínané školy si túto povinnosť splnia v priebehu dňa.
„Deväťdesiatdeväť percent základných škôl zverejnilo výsledky prijímacieho konania. Drvivá väčšina žiakov sa dostala na svoju preferovanú školu,“
zhodnotil priebeh zápisov Drucker.
Koniec potvrdzovania nástupu
O osude budúcich prvákov rozhodoval špeciálny vyhodnocovací automat. Ten priradil deti na základné školy s ich najvyššou prioritou presne podľa rozhodnutia rodičov a celkových výsledkov prijímacieho procesu. Školy následne vygenerovali a pripravili rozhodnutia o prijatí, respektíve neprijatí.
Pre rodičov však tento rok prichádza zásadná a vítaná zmena. Po novom už nebudú musieť škole dodatočne potvrdzovať nástup žiaka na vybrané miesto. Rezort školstva spresnil, že pri využití prihlášok s prioritizáciou v systéme ePrihlášky sa podľa platného školského zákona samotné prijatie už spätne nepotvrdzuje.
Portál tentoraz nápor zvládol
Pre ministerstvo bola pondelková prevádzka systému dôležitou technickou skúškou. Stránka ePrihlášky totiž len prednedávnom zažila obrovský nápor, ktorý vyústil do vážnych výpadkov. Stalo sa tak 1. júna, keď sa začali hromadne zverejňovať výsledky prijímacích konaní na stredné školy.
Systém vtedy zaznamenal rozsiahle technické problémy, stránka používateľom vôbec nefungovala alebo bola extrémne spomalená, za čo sa musel minister Tomáš Drucker verejne ospravedlniť. Počas pondelkového zverejňovania výsledkov pre základné školy už portál podobné komplikácie nezaznamenal a fungoval stabilne.