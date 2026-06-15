Slovensko a India posúvajú svoje vzájomné vzťahy na strategickú úroveň. Počas historickej návštevy indického premiéra Nárendru Módího v Bratislave podpísali zástupcovia oboch štátov dôležité memorandá o spolupráci v obrane, digitalizácii, školstve či pracovnej mobilite. Slovenský premiér Robert Fico ocenil najmä raketový rast vzájomného obchodu a indický náskok v oblasti umelej inteligencie, pričom prijal oficiálne pozvanie na návštevu najľudnatejšej krajiny sveta.
Čo je dôležité
- Päť kľúčových dohôd: Krajiny podpísali memorandá o obrane, digitálnych technológiách, pracovnej mobilite, vysokom školstve a audiovizuálnej tvorbe.
- Strategické partnerstvo: Účasť premiéra najľudnatejšej krajiny sveta posúva slovensko-indickú spoluprácu na najvyššiu úroveň.
- Zbrojárstvo a vesmír: Lídri vidia obrovský potenciál v spoločnom rozvoji obranného priemyslu, civilnej jadrovej energii a vesmírnom výskume.
- Ekonomický boom: Vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou sa za posledných päť rokov zväčšil až päťnásobne.
Strategické vzťahy a cesta do Indie
Návšteva indického premiéra Nárendru Módího v Bratislave priniesla konkrétne výsledky. Ministri a štátni tajomníci Slovenska a Indie si slávnostne vymenili podpísané memorandá o porozumení, ktoré pokrývajú široké spektrum oblastí od obrany až po vysoké školstvo.
Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) po rokovaniach zdôraznil, že samotná účasť predsedu vlády najväčšej krajiny na svete a jeho veľkej delegácie posúva vzájomnú spoluprácu na oveľa vyššiu úroveň.
„Dnes sme sa dohodli s pánom premiérom na povýšení spolupráce medzi Slovenskom a Indiou na spoluprácu, ktorú môžeme nazývať strategickou alebo akoukoľvek inou,“
skonštatoval Fico. Indický líder zároveň pozval predsedu slovenskej vlády na oficiálnu návštevu Indie. Slovenský premiér deklaroval, že sa na túto cestu plne profesionálne pripraví, keďže pôjde o ďalší dôležitý moment pre posilnenie bilaterálnych vzťahov.
Od zbraní cez jadro až po vesmír
Zásadným bodom diskusií bol rozvoj obranného priemyslu. Podľa Módího je kooperácia v oblasti obrany dôkazom vzájomnej dôvery a strategickej konvergencie medzi oboma štátmi.
„Som potešený skutočnosťou, že sme podpísali vyhlásenie o zámere v tejto dôležitej oblasti. To poskytne nové stimuly pre ďalšiu spoluprácu, spoločný rozvoj, spoločnú výrobu, ako aj kooperáciu medzi sektormi obranného priemyslu v oboch krajinách,“
poznamenal indický premiér. Jeho slovenský náprotivok túto iniciatívu uvítal s tým, že kto chce robiť suverénnu politiku, musí si zabezpečovať aj vlastné bezpečie. Okrem zbraní obaja lídri vítajú aj kooperáciu v rámci civilnej jadrovej energie.
Priestor na spoločné projekty sa otvára aj za hranicami našej planéty. Módí pripomenul rok 2017, kedy práve India úspešne vypustila do vesmíru prvý slovenský satelit. Keďže indický vesmírny prieskum dosahuje v súčasnosti bezprecedentnú rýchlosť, priamo pozval slovenské spoločnosti, aby sa stali súčasťou tejto cesty.
Inšpirácia v digitalizácii a päťnásobný obchod
Pre slovenskú stranu je mimoriadne atraktívna aj výmena skúseností v oblasti digitalizácie a využívania umelej inteligencie (AI), kde sa India stáva globálnym lídrom. „Predbiehate vyspelé krajiny západnej Európy, ako je napríklad Francúzsko či Nemecko, ale aj iné vyspelé štáty v iných častiach sveta,“ uznal Fico a avizoval, že bude od príslušných rezortov žiadať maximálnu aktivitu na využitie týchto možností.
Výsledkom bratislavských rokovaní je podpis pätice dôležitých dokumentov: vyhlásenie o zámere rozvoja v oblasti obrany a štyri memorandá o porozumení. Tie sa týkajú spolupráce v oblasti digitálnych technológií, pracovnej mobility, vysokoškolského vzdelávania a výskumu, ako aj audiovizuálnej tvorby na nadchádzajúce obdobie rokov 2026 až 2030.
Prehĺbenie vzťahov sa už teraz odráža aj na ekonomických číslach. Ako na záver upozornil predseda vlády SR, vzájomný obchod medzi Slovenskom a Indiou zaznamenal obrovský boom a za posledných päť rokov sa zvýšil až päťnásobne.