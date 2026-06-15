Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) sa rozhodlo rázne zakročiť proti daňovým podvodom. Na septembrovú schôdzu parlamentu predloží novelu trestných kódexov, pričom si osvojilo návrh, ktorý ešte pred tromi mesiacmi vypracoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Opozícia zároveň ostro kritizuje vládnu koalíciu za nečinnosť a tvrdí, že štát pre benevolentnejšie zákony a horší výber daní prichádza o stovky miliónov eur.
Čo je dôležité
- Osvojenie návrhu: PS predloží do parlamentu zmeny proti daňovým podvodom, ktoré inicioval Maroš Žilinka.
- Zníženie hranice škody: Trestná zodpovednosť by sa mala uplatňovať už od sumy 700 eur, a nie až od súčasných 20 000 eur.
- Výzva koalícii: Opozícia sa pýta Richarda Rašiho a Ladislava Kamenického, prečo s návrhom doteraz nič neurobili.
- Ochrana penzií: Novela má chrániť aj úspory ľudí, nezaplatené príspevky do druhého piliera by sa klasifikovali ako škoda.
Návrat spravodlivosti a prísnejšie tresty
Zástupcovia Progresívneho Slovenska na pondelkovej tlačovej konferencii oznámili, že berú legislatívnu iniciatívu do vlastných rúk. Na riadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR, ktorá štartuje 15. septembra, predložia zmeny, do ktorých zapracujú nielen vlastné nápady, ale najmä podnet generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Poslanec Štefan Kišš (PS) pripomenul, že štát od začiatku tohto volebného obdobia stratil len na horšom výbere daní približne 1,2 miliardy eur. Novela by mala tento negatívny trend zastaviť.
„Jeho motívom je aspoň čiastočne návrat spravodlivosti v trestnej činnosti, a teda prísnejšie pravidlá aj pre ekonomické trestné činy, čo by znamenalo výrazne lepší výber daní, a teda ekonomické výsledky vlády,“
vysvetlil Kišš zámer pripravovanej legislatívy.
Nižšia hranica a ochrana druhého piliera
Kľúčovým bodom návrhu je drastické zníženie hranice, od ktorej sa daňový podvod považuje za trestný čin. Kým súčasná koalícia túto sumu zdvihla, opozícia žiada návrat k pôvodnému stavu. Trestná zodpovednosť by sa tak mala opäť uplatňovať už od škody 700 eur namiesto súčasných 20 000 eur. „Túto hranicu zvýšila vtedy koalícia a aj pre toto opatrenie sa výrazne zhoršil daňový výber,“ myslí si poslanec PS.
Ďalšou dôležitou zmenou je nová definícia výnosu z trestnej činnosti. Po novom by sa zaň považoval aj ekonomický prospech akéhokoľvek druhu, napríklad nezaplatenie dane či získanie neférovej výhody na trhu. Návrh pamätá aj na budúcich dôchodcov – ako škoda by sa totiž počítali aj nezaplatené príspevky do druhého piliera.
Tri mesiace čakania a výzva ministrom
Opozícia neskrýva frustráciu z prístupu vládnych politikov. Maroš Žilinka totiž o svojom podnete informoval predsedu parlamentu Richarda Rašiho (Hlas-SD) už začiatkom marca. PS sa preto pýta, prečo si koalícia tento návrh doteraz neosvojila a nekonala.
Svoje výhrady smerujú aj priamo na ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD), keďže zmena kódexov by mohla priniesť stovky miliónov eur naspäť do štátnej kasy. „Veľmi by ma zaujímalo, ako sa s týmto zákonom oboznámil Ladislav Kamenický, čo s tým mieni urobiť, prečo nekonal tri mesiace,“ zdôraznil Kišš.
Richard Raši sa ešte na jar bránil tým, že Trestný zákon spadá do odbornej gescie Ministerstva spravodlivosti SR. Prisľúbil vtedy, že si vyžiada odborné stanovisko a požiada Ústavnoprávny výbor NR SR o prerokovanie. Zároveň vtedy generálnemu prokurátorovi odkázal, že by ocenil, keby svoje iniciatívy komunikoval priamo s vládou a príslušnými rezortmi pre riadny legislatívny proces.