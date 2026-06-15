Európska centrálna banka nesmie v boji so zdražovaním poľaviť. Minulotýždňové zvýšenie úrokových sadzieb bolo len prvým krokom a misia sa zďaleka nekončí. Guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír varuje, že energetický šok sa už prelieva do celej ekonomiky a hoci svet víta mierovú dohodu medzi USA a Iránom, európske peňaženky okamžitú úľavu nepocítia. Vyzýva preto na rázne a flexibilné kroky.
Čo je dôležité
- Boj s infláciou: Zvyšovanie úrokových sadzieb bolo nevyhnutné, no Európsku centrálnu banku čakajú ďalšie kroky.
- Energetický šok: Problémy s drahými energiami presakujú do celej ekonomiky a predražujú výrobu i dopravu tovarov.
- Geopolitický vplyv: Mierová dohoda na Blízkom východe neobnoví normálne dodávky ropy a plynu zo dňa na deň.
- Postoj guvernéra: Peter Kažimír preferuje rázne a preventívne zásahy hneď na začiatku, aby sa inflácia nepremietla do miezd a služieb.
Drahšie energie presakujú do celej ekonomiky
V čase pretrvávajúcich a silných inflačných rizík musí byť Európska centrálna banka (ECB) maximálne ostražitá a pripravená kedykoľvek zasiahnuť. Tvrdí to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) a člen Rady guvernérov ECB Peter Kažimír. Minulotýždňové rozhodnutie o zvýšení úrokových sadzieb preto považuje za absolútne nevyhnutný a rozhodný krok.
Situácia sa totiž mení a to, čo sa pôvodne javilo len ako problém pre zopár podnikov, dnes pociťujú všetci.
„To, čo sa začalo ako globálny energetický šok a bol problém len pre niektoré firmy, dnes presakuje do celej ekonomiky. Výroba a doprava niektorých tovarov je drahšia, a to sa môže skôr či neskôr prejaviť na raste cien v obchodoch. Je to nepríjemná situácia. Aj preto musí byť ECB ostražitá a pripravená konať,“
konštatoval v aktuálnom komentári Kažimír.
Mier na Blízkom východe okamžitú úľavu neprinesie
Guvernér NBS zdôrazňuje, že momentálne nie je správny čas vyčkávať a spoliehať sa na to, že sa situácia vyrieši sama. Vyššie ceny energií tu pravdepodobne zostanú oveľa dlhšie, než mnohí analytici pôvodne predpokladali. Zlepšeniu nálady na trhoch síce pomohla nedávno oznámená mierová dohoda medzi USA a Iránom, no Kažimír upozorňuje, že škody napáchané na Blízkom východe nie je možné zvrátiť zo dňa na deň.
Čím dlhšie budú pretrvávať problémy s dodávkami ropy a plynu, tým väčšie je riziko, že sa zdražovanie trvalo usadí v cenovkách mnohých tovarov a služieb.
„Musíme dávať veľký pozor, či nezačnú vyššie ceny energií tlačiť na rast cien služieb alebo na rast miezd. Zatiaľ to nie je vidno, no môže to prísť. Vzniká to nenápadne a ak nezasiahneme včas, mohlo by to skutočne doraziť. Urobili sme prvý krok smerom k skroteniu inflačných tlakov - v horizonte jedného až dvoch rokov. Naša misia sa však zďaleka nekončí,“
zhodnotil aktuálne riziká Peter Kažimír.
Jadrová inflácia zostane vysoká, musíme konať rázne
Budúci vývoj menovej politiky bude závisieť najmä od prichádzajúcich makroekonomických dát. Aj keby však ECB sadzby zvýšila ešte raz či dokonca dvakrát, takzvaná jadrová inflácia (očistená o najviac kolísavé položky) podľa Kažimíra zostane nad želanou úrovňou 2 %. Tento vývoj vníma ako neuspokojivý. Na druhej strane ho však povzbudzuje nečakaná odolnosť európskej ekonomiky.
Prioritou je teraz nastaviť úrokové sadzby tak, aby menová politika dokázala po určitom čase stlačiť infláciu späť na akceptovateľné úrovne. Guvernér NBS nepochybuje, že sa to centrálnym bankárom napokon podarí, no bude to vyžadovať odhodlanie a flexibilitu.
„Osobne sa prikláňam k tomu, aby sme konali rázne hneď na začiatku. Žijeme v neistých časoch, preto je veľmi rozumné zostať flexibilní a prispôsobovať naše ďalšie kroky vývoju situácie. Nech sa však už stane čokoľvek, určite nebudeme sedieť so založenými rukami. Budeme konať dôrazne a primerane,“
uzavrel svoje hodnotenie Kažimír.