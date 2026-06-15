Hoci historická mierová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom prináša nádej na upokojenie globálnej situácie, európska ekonomika okamžitú úľavu nepocíti. Guvernér nemeckej centrálnej banky Joachim Nagel varuje, že aj po blížiacom sa znovuotvorení strategického Hormuzského prielivu bude trvať mesiace, kým sa dodávky ropy vrátia do normálu. Inflácia v eurozóne tak zostane naďalej tvrdým orieškom a Európska centrálna banka si necháva otvorené všetky možnosti.
Čo je dôležité
- Otvorenie prielivu: Hormuzský prieliv sa pre lode otvorí až po piatkovom podpise zmluvy, momentálne prebieha jeho odmínovanie.
- Žiadna okamžitá úľava: Zmiernenie inflácie v eurozóne po otvorení prielivu nenastane zo dňa na deň.
- Obnova trhu: Návrat dodávok ropy do normálu bude trvať ešte niekoľko mesiacov.
- Kroky ECB: Európska centrálna banka už zvýšila úrokové sadzby a v júli môže v prísnej menovej politike pokračovať.
Návrat k normálu potrvá mesiace
Koniec vojenského konfliktu na Blízkom východe síce trhy vítajú, no kľúčoví európski bankári tlmia prehnaný optimizmus. Guvernér nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Joachim Nagel v pondelok schladil očakávania, že otvorenie dôležitých obchodných trás okamžite vyrieši ekonomické problémy Európy.
Ako člen Rady guvernérov Európskej centrálnej banky (ECB) upozornil, že v otázke potvrdenia alebo ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb zostávajú na stole stále všetky možnosti.
„V dohľadnej budúcnosti sa žiadna úľava neočakáva. Naopak, aj keby sa Hormuzský prieliv čoskoro stal opäť splavným, potrvá mesiace, kým sa dodávky ropy vrátia do normálu,“
vyhlásil Nagel na margo očakávaní rýchleho poklesu cien energií.
Odmínovanie a piatkový podpis
Kým bankári počítajú ekonomické škody, diplomati finalizujú mierový proces. Spojené štáty a Irán už v nedeľu (14. júna) potvrdili historické uzavretie dohody o zastavení vojenských operácií na všetkých frontoch. Oficiálny a slávnostný podpis dokumentu sa má uskutočniť tento piatok (19. júna) vo Švajčiarsku.
Americký prezident Donald Trump v pondelok spresnil harmonogram uvoľňovania obchodných trás. Uviedol, že Hormuzský prieliv, ktorý má absolútne kľúčový význam pre svetový obchod s ropou a zemným plynom, bude opäť otvorený až po formálnom podpísaní zmluvy s Iránom. Dôvodom tohto zdržania je podľa šéfa Bieleho domu nevyhnutné odmínovanie vôd, na ktorom sa momentálne pracuje.
Boj ECB s infláciou pokračuje
Ekonomické dopady vojny v Iráne a následného bezprecedentného narušenia dodávok energií donútili európskych centrálných bankárov konať. ECB minulý týždeň urobila rázny krok a prvýkrát za takmer tri roky zvýšila úrokové sadzby.
Tento krok má zabrzdiť infláciu skôr, ako sa prudký nárast cien ropy a plynu natrvalo a plošne premietne do širšej európskej ekonomiky a peňaženiek bežných spotrebiteľov. Najbližšie kľúčové zasadnutie ECB, ktoré naznačí ďalší vývoj úrokov, sa uskutoční 22. a 23. júla.