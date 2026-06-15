Vážna dopravná nehoda dvoch nákladných vozidiel skomplikovala v ranných hodinách dopravu na diaľnici D1. Pri tvrdom náraze kamióna s návesom a prepravníka vozidiel v smere z Bratislavy do Trnavy museli zasahovať záchranné zložky. Hasiči na mieste poskytovali prvú pomoc a likvidovali nebezpečný únik prevádzkových kvapalín, aby zabránili ekologickým škodám.
Čo je dôležité
- Miesto nehody: Diaľnica D1 v smere z Bratislavy do Trnavy.
- Účastníci: Došlo k zrážke dvoch kamiónov – prepravníka vozidiel a ťahača s návesom.
- Zásah hasičov: Na mieste zasahovali príslušníci z hasičských staníc v Trnave a Senci.
- Ekologické riziko a zranení: Hasiči zlikvidovali uniknuté kvapaliny a zraneným osobám poskytli predlekársku prvú pomoc.
Ranná havária dvoch kamiónov
Dnešné ráno prinieslo na frekventovanej diaľnici D1 dramatické chvíle. Krátko po ôsmej hodine ráno boli záchranné zložky vyslané k dopravnej nehode, ktorá sa stala v úseku smerom z Bratislavy do Trnavy. Premávku tu skomplikovala zrážka dvoch ťažkých nákladných vozidiel.
Ako po príchode na miesto udalosti zistili zasahujúci príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), išlo o nehodu bežného kamióna s návesom a špeciálneho prepravníka vozidiel. Situácia si okamžite vyžiadala nasadenie profesionálov z hasičských staníc v Trnave a Senci.
Prvá pomoc a ekologická hrozba
Okrem poškodených plechov a obmedzenia plynulosti cestnej premávky predstavovala nehoda aj riziko pre životné prostredie. Z havarovaných ťažkých vozidiel totiž začali na vozovku unikať nebezpečné prevádzkové kvapaliny.
„Príslušníci Hasičského a záchranného zboru vykonali potrebné protipožiarne opatrenia, zabezpečili miesto nehody a uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom, aby zabránili ich ďalšiemu šíreniu a negatívnemu vplyvu na životné prostredie,“
uvádza sa v oficiálnom reporte záchranných zložiek o priebehu zásahu.
Okrem zabezpečenia samotného miesta havárie a protipožiarnych opatrení sa hasiči museli postarať aj o účastníkov nehody. Osobám na mieste bezodkladne poskytli predlekársku prvú pomoc a starali sa o nich až do príchodu privolaných posádok zdravotnej záchrannej služby.