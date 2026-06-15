Bratislava zažíva diplomatickú udalosť roka. Premiér Robert Fico privítal na Bratislavskom hrade predsedu vlády Indie Nárendru Módího. Ide vôbec o historicky prvú oficiálnu návštevu indického premiéra na Slovensku. Okrem rokovaní o strategickej spolupráci a podpisu dôležitých memoránd čaká vzácnu návštevu aj stretnutie s prezidentom Petrom Pellegrinim, predtým než delegácia odletí na samit G7 do Francúzska.
Čo je dôležité
- Historický míľnik: Nárendra Módí je prvým indickým premiérom na oficiálnej návšteve samostatného Slovenska.
- Zahraničný obchod: Rozvoj biznisu je kľúčovou témou, pričom vzájomná obchodná výmena dosiahla v roku 2025 výšku 1,6 miliardy eur.
- Exkluzívna zastávka: Slovensko je jedinou krajinou strednej Európy, ktorú Módí navštívi pred cestou na samit G7 vo Francúzsku.
- Nové dohody: Obaja premiéri počas stretnutia podpíšu viaceré dohody a memorandá o porozumení.
Najvyššia intenzita vzťahov
Oficiálny program odštartoval na Bratislavskom hrade, kde predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) slávnostne privítal svojho indického náprotivka. Návšteva predsedu vlády najľudnatejšej krajiny sveta sa nesie v znamení hľadania nových ekonomických i politických príležitostí a vyvrcholí podpisom viacerých strategických dohôd.
„Politický dialóg, hospodárska spolupráca a priateľstvo medzi našimi národmi dosiahli najvyššiu intenzitu v ére slovenskej samostatnosti. Na stretnutí budú predsedovia vlád hovoriť o ďalšom rozvoji slovensko-indických bilaterálnych vzťahov a o možnosti rozšírenia vzájomnej spolupráce na strategickú úroveň,“
priblížil ciele dôležitého stretnutia Úrad vlády SR.
Od obchodu priamo na samit G7
Indický premiér Nárendra Módí má v hlavnom meste naplánované aj stretnutie s prezidentom SR Petrom Pellegrinim. Ako informovala prezidentská kancelária, hlavným bodom ich rozhovorov bude najmä masívne rozšírenie spolupráce v oblasti obchodu a veľkých investícií. Potenciál je obrovský, čo dokazuje aj fakt, že vzájomný obchod medzi krajinami dosiahol v roku 2025 úctyhodnú výšku 1,6 miliardy eur.
Z Bratislavy následne indická delegácia letecky zamieri priamo do Francúzska na dôležitý samit lídrov skupiny G7. Pre slovenskú diplomaciu je o to cennejšie, že Slovenská republika je jedinou krajinou stredoeurópskeho priestoru, ktorú Módí na svojej európskej ceste poctil návštevou.
Vyvrcholenie tridsaťročnej práce
Odborníci hodnotia prítomnosť indického lídra veľmi pozitívne. Bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a uznávaný zahraničnopolitický analytik Pavol Demeš upozornil, že táto udalosť predstavuje pomyselné vyvrcholenie viac než troch desaťročí poctivého budovania vzťahov medzi samostatným Slovenskom a Indiou.
Návštevu zároveň vníma ako jedinečnú príležitosť pevne zaradiť Slovensko medzi štáty, ktoré chcú byť v 21. storočí kľúčovou súčasťou rastúceho partnerstva medzi Európou a ázijskou superveľmocou. Samotná oficiálna cesta sa pritom zrodila na základe pozvania od predsedu slovenskej vlády, ktoré predniesol ešte počas vlaňajšieho stretnutia s prezidentkou Indie Draupadí Murmúovou v apríli 2025 v Bratislave.