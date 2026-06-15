Nórskou kráľovskou rodinou otriasa historický škandál. Súd v Osle poslal syna korunnej princeznej Mette-Marit na štyri roky za mreže. Marius Borg Höiby bol uznaný vinným z dvoch prípadov znásilnenia, pričom k jednému z nich malo prísť priamo v oficiálnej kráľovskej rezidencii. Hoci mu pôvodne hrozilo až 16 rokov väzenia a čelil desiatkam obvinení, v dvoch ďalších prípadoch znásilnenia ho súd napokon oslobodil.
Čo je dôležité
- Odsudzujúci rozsudok: Syn nórskej korunnej princeznej dostal štyri roky väzenia za dvojnásobné znásilnenie.
- Zločin v paláci: K jednému zo skutkov, za ktoré bol odsúdený, došlo priamo v oficiálnej rezidencii kráľovskej rodiny.
- Násilie na ženách: Súd ho uznal vinným aj z napadnutia jeho bývalej priateľky, známej influencerky.
- Finančná kompenzácia: Odsúdený musí zaplatiť odškodné celkovo štyrom poškodeným ženám.
Škandál v kráľovskej rezidencii
Dvadsaťdeväťročný Marius Borg Höiby, ktorého nórska korunná princezná Mette-Marit porodila ešte pred svojou svadbou s korunným princom Haakonom v roku 2001, stál pred súdom pre mimoriadne vážne obvinenia. Čelil až 40 trestným činom, medzi ktorými figurovalo znásilnenie štyroch žien, domáce násilie, porušenie zákazu priblíženia sa a ublíženie na zdraví.
Súd v Osle ho v pondelok uznal vinným v dvoch prípadoch znásilnenia. Najviac šokujúcim detailom prípadu je fakt, že k jednému zo znásilnení došlo v roku 2018 priamo v oficiálnej rezidencii jeho matky a korunného princa. V ďalších dvoch posudzovaných prípadoch znásilnenia bol naopak oslobodený.
Odškodné a súd cez videohovor
Okrem väzenského trestu súd rozhodol, že kráľovský potomok musí zaplatiť odškodné štyrom ženám. Medzi nimi sú aj dve jeho bývalé priateľky. Vinným bol uznaný aj z fyzického napadnutia svojej expartnerky, známej influencerky Nory Hauklandovej, ktorá je jedinou obeťou s oficiálne zverejneným menom.
Samotný Höiby sa nachádza vo vyšetrovacej väzbe už od 1. februára. Na vynesení rozsudku nebol osobne prítomný, s pojednávacou miestnosťou sa spojil iba prostredníctvom videohovoru.
„Syn korunnej princeznej v súvislosti s najzávažnejšími obvineniami voči nemu vrátane tých zo znásilnenia od začiatku tvrdil, že je nevinný. Proti štvorročnému rozsudku sa tak môže odvolať,“
uviedli k prípadu zástupcovia justície. Prokuratúra pre neho pôvodne žiadala oveľa prísnejší trest v trvaní sedem rokov a sedem mesiacov, zatiaľ čo jeho obhajcovia navrhovali iba osemnásťmesačné väzenie. V prípade uznania viny v plnom rozsahu mu hrozilo dokonca až 16 rokov za mrežami.
Temné obdobie nórskej monarchie
Aktuálny rozsudok prichádza v mimoriadne náročnom období pre celú nórsku kráľovskú rodinu. Matka odsúdeného, princezná Mette-Marit, čelí v posledných mesiacoch viacerým osobným problémom. Právnici jej syna sa aj preto opakovane, no neúspešne snažili o jeho prepustenie z väzby, aby s ňou mohol stráviť čas. Hoci okresný súd s prepustením najprv súhlasil, odvolací súd toto rozhodnutie zrušil a žiadosť definitívne zamietol.
Monarchia sa navyše len nedávno musela vysporiadať s iným vážnym medzinárodným škandálom. Ešte v januári tohto roka prenikli na verejnosť dokumenty súvisiace so zosnulým americkým sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom. Z materiálov vyplynulo, že korunná princezná bola s týmto miliardárom v rokoch 2011 až 2014 v kontakte.