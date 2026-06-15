Ukrajina sa spamätáva z ďalšieho masívneho nočného úderu. Ruská armáda vypustila na ukrajinské územie viac ako 600 dronov a desiatky rakiet, pričom terčom sa nestala len kritická infraštruktúra, ale aj historické centrum pravoslávia. Prezident Volodymyr Zelenskyj označil zásah Kyjevsko-pečerskej lavry za obrovský zločin proti kresťanskej kultúre a svetových lídrov okamžite požiadal o ďalšie systémy protivzdušnej obrany.
Čo je dôležité
- Zásah pamiatky UNESCO: Počas nočného útoku vypukol požiar na streche Uspenskej katedrály v komplexe Kyjevsko-pečerská lavra z 11. storočia.
- Masívny úder: Rusi nasadili do útoku viac ako 600 dronov a 70 rakiet rôznych typov.
- Mŕtvi záchranári: V Charkove prišli o život piati hasiči pri takzvanom dvojitom údere na to isté miesto. V Kyjeve hlásia štyri obete.
- Zelenského apel: Ukrajinský prezident vyzval lídrov G7, aby zosilnili tlak na Moskvu a dodali krajine protibalistické rakety.
Zločin proti kultúre a žiadosť o pomoc
Nočný teror nad ukrajinským nebom zanechal za sebou obete a zničené historické pamiatky. Terčom ruských útokov sa stal aj svetoznámy kláštorný komplex Kyjevsko-pečerská lavra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom vyhlásení na sociálnych sieťach potvrdil, že požiar na streche historickej Uspenskej katedrály sa podarilo dostať pod kontrolu a uhasiť.
„Je to jeden z najväčších zločinov Ruska proti kresťanskej kultúre. Týmito útokmi Moskva svetu opäť ukazuje svoj zámer pokračovať vo vojne,“
uviedol rozhorčený ukrajinský líder. Vzápätí adresoval naliehavú výzvu lídrom skupiny G7, ktorí sa aktuálne stretávajú na summite vo francúzskom letovisku Évian-Les-Bains. Zelenskyj ich žiada o okamžité dodávky ďalších systémov protivzdušnej obrany, s osobitným dôrazom na protibalistické rakety, ktoré by dokázali podobným tragédiám zabrániť.
Stovky dronov a smrtiace rakety
Podľa informácií Generálneho štábu ukrajinskej armády čelila krajina bezprecedentnému rozsahu útoku. Ruské sily vyslali na ciele viac ako 600 dronov a 70 rakiet. V tomto vražednom arzenáli figurovalo šesť protilodných rakiet typu 3M22 Cirkon, 34 balistických striel Iskander-M a S-400, ako aj 30 riadených striel Ch-101 a Iskander-K.
Hoci bol hlavným cieľom útoku Kyjev, skaza sa zniesla aj na ďalšie regióny. Sirény sa ozývali v Charkovskej, Dnepropetrovskej, Doneckej, Záporožskej, Sumskej a Mykolajivskej oblasti. V meste Dnipro bol zasiahnutý aj známy Dom organovej a komornej hudby.
Tragédia v Charkove a ruská obhajoba
Útoky si vyžiadali krutú daň na životoch. Priamo v hlavnom meste prišli o život štyria ľudia a najmenej 25 ďalších utrpelo zranenia, pričom medzi zranenými sú aj dve deti. Mimoriadne tragická situácia nastala v Charkove. Ruská armáda tam uplatnila brutálnu taktiku dvojitého úderu a zaútočila na miesto svojho predchádzajúceho zásahu v čase, keď tam už záchranári vykonávali svoju prácu. O život tak prišlo päť hasičov.
Ruské ministerstvo obrany sa k nočnému krviprelievaniu vyjadrilo vo svojej tradičnej rannej zvodke. Zásahy do civilnej infraštruktúry a historických pamiatok ako Kyjevsko-pečerská lavra či filmové štúdio Oleksandra Dovženka úplne ignorovalo.
„Úder bol reakciou na teroristické útoky Ukrajiny. Bol zameraný na zariadenia obranného priemyslu, ako aj na vojenské letiská a náborové centrá. Ciele útoku boli dosiahnuté, všetky určené ciele boli zasiahnuté,“
vyhlásilo ministerstvo obrany v Moskve.