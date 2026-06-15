Najvyšší predstavitelia Európskej únie s úľavou privítali historickú mierovú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Očakávajú trvalé ukončenie vojny na Blízkom východe, upokojenie situácie v Libanone a okamžité obnovenie slobodnej plavby v kľúčovom Hormuzskom prielive. Európa zároveň deklaruje pripravenosť aktívne prispieť k udržaniu dlhodobého mieru a stability v regióne.
Čo je dôležité
- Podpora dohody: Lídri EÚ plne podporujú zmier medzi Washingtonom a Teheránom na všetkých frontoch.
- Globálna ekonomika: Rýchle znovuotvorenie Hormuzského prielivu je kľúčové pre medzinárodný obchod a stabilitu.
- Záchrana Libanonu: Európa žiada plné rešpektovanie suverenity Libanonu a okamžité zastavenie paľby v krajine.
- Jadrová hrozba: EÚ upozorňuje, že trvalý mier si vyžaduje aj definitívne doriešenie iránskeho jadrového programu.
Zbrane musia konečne utíchnuť
Európska diplomacia reaguje na prelomové správy z Blízkeho východu s optimizmom. Predseda Európskej rady António Costa vyjadril uznanie za neúnavné diplomatické úsilie, ktoré viedlo k dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom.
„Teším sa z ukončenia tejto nákladnej vojny a úplného obnovenia slobodnej plavby v Hormuzskom prielive. Zbrane teraz musia utíchnuť a zostávajúce spory sa musia vyriešiť mierovými prostriedkami v súlade s medzinárodným právom,“
uviedol Costa s tým, že Európska únia je pripravená prispieť k presadzovaniu komplexnej stratégie pre trvalý mier na celom Blízkom východe.
Libanon nesmie ostať v plameňoch
Hoci Washington a Teherán oznámili ukončenie bojov na všetkých frontoch, verejnosť zatiaľ spoznala len málo detailov o citlivej otázke iránskeho jadrového programu či o budúcnosti Libanonu. Práve na tieto aspekty upozornila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.
Zdôraznila, že absolútnou prioritou je teraz rýchle a úplné implementovanie dosiahnutej dohody do praxe. Vyzvala všetky zúčastnené strany, aby plne rešpektovali suverenitu a územnú celistvosť Libanonu a zaviedli tam skutočné a trvalé prímerie.
„Na Blízkom východe nemôže byť mier, pokiaľ je Libanon v plameňoch,“
varovala šéfka eurokomisie. Opätovné otvorenie Hormuzského prielivu označila za nevyhnutný krok pre regionálnu stabilitu aj globálnu ekonomiku. Konečná dohoda by podľa nej mala v blízkej budúcnosti ukončiť aj iránske jadrové a balistické programy a jeho destabilizujúce aktivity v regióne.
EÚ hľadá svoju úlohu v mieri
Európa sa teraz pripravuje na to, ako zadefinovať svoju pozíciu v povojnovom usporiadaní regiónu. Pred kľúčovými rokovaniami s ministrami zahraničných vecí EÚ to potvrdila aj nová šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. Ministri budú podľa jej slov intenzívne diskutovať najmä o tom, ako sa môže Európska únia čo najužšie a najefektívnejšie zapojiť do ďalšej fázy budovania mieru na Blízkom východe.