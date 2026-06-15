Švajčiari v ostro sledovanom nedeľnom referende odmietli radikálny návrh pravice, ktorý mal za cieľ obmedziť prisťahovalectvo a zastropovať rast populácie na desať miliónov obyvateľov. Oponenti varovali, že prijatie iniciatívy by mohlo vážne poškodiť ekonomiku a spôsobiť krízu vo vzťahoch s Európskou úniou podobnú brexitu. Voliči však zároveň v inom hlasovaní schválili sprísnenie pravidiel pre civilnú službu, aby tak podporili záujem o armádu.
Čo je dôležité
- Odmietnutie limitov: Takmer 55 percent voličov hlasovalo proti návrhu udržať populáciu pod 10 miliónmi do roku 2050.
- Vysoká účasť: K urnám prišlo až 59 percent oprávnených voličov, čo je výrazný nadpriemer oproti bežným 49 percentám.
- Ekonomická úľava: Zástupcovia biznisu a odborov výsledok privítali, obávali sa ohrozenia vzťahov s EÚ.
- Podpora armády: Voliči (52,5 %) schválili novelu, ktorá obmedzí prístup k civilnej službe v prospech tej vojenskej.
Zásadné „nie“ pre izoláciu
Iniciatíva s názvom Nie Švajčiarsku s 10 miliónmi obyvateľov! z dielne najsilnejšej politickej strany v krajine, pravicovej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP), u voličov neuspela. Cieľom návrhu bolo zaviesť prísne opatrenia, ktoré by zabránili presiahnutiu desaťmiliónovej hranice do roku 2050. V súčasnosti má Švajčiarsko približne 9,1 milióna obyvateľov, pričom cudzinci tvoria viac než štvrtinu populácie.
Pravicová strana argumentovala najmä tým, že masová imigrácia spôsobuje nedostatok bytov, neúmerný rast nájomného a preplnenú verejnú dopravu či cesty. Voliči však dali prednosť stabilite.
Úľava pre hospodárstvo a hrozba „brexitu“ zažehnaná
Návrh dlhodobo čelil tvrdej kritike zo strany vlády, parlamentu aj ekonomických združení. Odborníci pred hlasovaním opakovane varovali, že implementácia tohto plánu by mohla výrazne poškodiť hospodárstvo a narušiť vzťahy s Európskou úniou, ktorá je pre alpskú krajinu absolútne kľúčovým obchodným partnerom.
Švajčiarsky minister spravodlivosti Beat Jans výsledok privítal a označil ho za jasný signál stability, otvorenosti a spoľahlivosti. Ešte pred referendom pritom upozorňoval, že prijatie iniciatívy by mohlo vyvolať situáciu podobnú brexitu.
Výsledok hlasovania s úľavou privítali aj zamestnávatelia a odborári. Riaditeľka organizácie Economiesuisse Monika Rühlová uviedla, že ide o dôležitý výsledok pre krajinu aj jej vzťahy s EÚ. Švajčiarska odborová konfederácia rovno vyhlásila, že voliči jasne odmietli izolacionizmus a xenofóbiu. Naopak, predseda SVP Marcel Dettling označil výsledok za sklamanie a premárnenú príležitosť, no poukázal na to, že návrh mal silnú podporu aspoň vo vidieckych oblastiach.
Civilná služba bude dostupná ťažšie
Oveľa úspešnejšie dopadlo druhé dôležité hlasovanie. Švajčiari v nedeľu schválili novelu zákona, ktorá má obmedziť prístup k civilnej službe a podporiť tak záujem o tradičnú vojenskú službu. Tento návrh získal podporu 52,5 percenta hlasujúcich.
Švajčiarsko má povinnú vojenskú službu pre mužov, no osoby s výhradou vo svedomí môžu od roku 1996 vykonávať civilnú alternatívu. Po zjednodušení podmienok v roku 2009 však počet záujemcov o túto formu služby neustále rástol, čo vláda vyhodnotila ako problematický trend oslabujúci obranyschopnosť štátu.