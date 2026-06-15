Svet si môže vydýchnuť. Spojené štáty a Irán dosiahli historickú mierovú dohodu, ktorá okamžite zastavuje vojenské operácie na všetkých frontoch vrátane ťažko skúšaného Libanonu. Kým pakistanský premiér vyzdvihol diplomatické úsilie regionálnych mocností, americký prezident Donald Trump už stihol nariadiť okamžité otvorenie Hormuzského prielivu a zrušenie námornej blokády, čo by malo okamžite upokojiť globálne trhy s ropou.
Čo je dôležité
- Koniec vojny: USA a Irán sa dohodli na trvalom zastavení všetkých vojenských operácií.
- Zrušenie blokády: Donald Trump nariadil okamžité otvorenie kľúčového Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu.
- Mier pre Libanon: Dohoda zahŕňa aj paralelný konflikt, v ktorom figuruje Izrael a militantné hnutie Hizballáh.
- Oficiálny podpis: Lídri by mali historický dokument spečatiť už v piatok 19. júna vo Švajčiarsku.
Historický prelom oznámil Pakistan
Nečakanú a o to pozitívnejšiu správu pre globálnu bezpečnosť oznámil v nedeľu večer na sociálnych sieťach pakistanský premiér Šahbáz Šaríf. Potvrdil dosiahnutie historickej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá sa rodila po mimoriadne intenzívnych diplomatických rozhovoroch.
„Po intenzívnych rozhovoroch s potešením oznamujeme, že bola DOSIAHNUTÁ mierová dohoda medzi Spojenými štátmi americkými a Iránskou islamskou republikou,“
uviedol Šaríf. Pri tejto príležitosti sa okrem hlavných aktérov poďakoval aj kľúčovým regionálnym hráčom, bez ktorých by bol mier nemysliteľný. Vyzdvihol najmä Katar za podporu mediačného procesu, vládu Saudskej Arábie a Turecko za ich prínosnú úlohu v náročných rokovaniach.
Podľa pakistanského premiéra už teraz mediátori pripravujú sériu stretnutí, ktoré vytvoria základ pre technické detaily pred samotným oficiálnym podpisom. Ten je naplánovaný na 19. júna vo Švajčiarsku.
Nech ropa tečie, odkazuje Trump
Na prelomové správy okamžite zareagoval aj americký prezident Donald Trump. Na svojej sociálnej sieti Truth Social dohodu nielen potvrdil, ale ohlásil aj okamžité kroky s obrovským dopadom na svetovú ekonomiku.
„Dohoda s Iránskou islamskou republikou je hotová. Gratulujem všetkým! Týmto povoľujem otvorenie Hormuzského prielivu bez poplatkov a zároveň nariaďujem okamžité zrušenie námornej blokády Spojených štátov. Lode sveta, naštartujte svoje motory. Nech ropa tečie!“
napísal šéf Bieleho domu. Očakáva sa, že otvorenie Hormuzského prielivu, ktorý je jednou z najdôležitejších námorných trás pre prepravu ropy na svete, prinesie výrazný pokles cien energií a zmierni dlhotrvajúcu neistotu na globálnych trhoch.
Mier sa dotkne aj Libanonu
Jednou z najťažších prekážok pri vyjednávaniach bol regionálny presah konfliktu. Teherán totiž neoblomne trval na tom, že akákoľvek zmluva o ukončení vojny musí automaticky zahŕňať aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone.
Práve tam v uplynulých mesiacoch viedol Izrael intenzívne vojenské operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh. Toto Iránom podporované hnutie zatiahol do širšej vojny na Blízkom východe moment, keď koncom februára v reakcii na americko-izraelské útoky na Irán začalo odpaľovať rakety na izraelské ciele. Nová mierová dohoda tak prináša nádej na upokojenie situácie aj v tomto výbušnom regióne.