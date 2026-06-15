Generálny tajomník OSN António Guterres a americký prezident Donald Trump ostro kritizujú najnovšie izraelské útoky na libanonský Bejrút. Vojenská akcia totiž ohrozila a oddialila plánovaný podpis prelomovej mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom. Kým Washington naďalej verí v skoré uzavretie zmluvy, Teherán spochybňuje ďalšie rokovania a otvorene hrozí tvrdou vojenskou odvetou.
Čo je dôležité
- Ostrá kritika: OSN aj Biely dom kritizujú Izrael za útok na Bejrút tesne pred plánovaným podpisom zmluvy.
- Oddialenie mieru: Americký prezident potvrdil, že vojenská akcia odložila dohodu s Iránom o niekoľko hodín.
- Izraelská obrana: Jeruzalem tvrdí, že úder bol nevyhnutnou reakciou na predchádzajúce raketové útoky Hizballáhu.
- Hrozba odvety: Iránska armáda sľubuje reakciu a izraelské sily sa už pripravujú na potenciálne útoky.
Útok v kľúčovej chvíli
Diplomatické snahy o upokojenie situácie na Blízkom východe narazili na nečakanú prekážku. Generálny tajomník OSN António Guterres vyjadril ostrú kritiku na adresu Izraela pre jeho najnovšie útoky na libanonskú metropolu Bejrút. Tento vojenský krok totiž priamo ohrozil plány Spojených štátov na okamžité podpísanie rámcovej mierovej dohody s Iránom.
„Tieto útoky sa uskutočnili napriek prímeriu a v čase, keď sa očakáva, že Spojené štáty a Iránska islamská republika dosiahnu dohodu, ktorá otvorí cestu pre mierové riešenie tohto konfliktu. Vyzývam všetky strany, aby preukázali maximálnu zdržanlivosť v tejto kľúčovej chvíli,“
uviedol Guterres vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Trumpov hnev a izraelská obhajoba
Na maximálnu zdržanlivosť a okamžité neútočenie vyzval aj americký prezident Donald Trump. Šéf Bieleho domu obvinil Izrael, že útokmi na Bejrút spôsobil nečakané odloženie podpísania zmluvy. Zároveň však zdôraznil, že historický mier by mal byť napriek tomu uzavretý už v najbližších hodinách.
Izraelskí predstavitelia svoj postup nekompromisne obhajujú. Tvrdia, že útok na južné predmestia Bejrútu, ktoré sú dlhodobou baštou libanonského militantného hnutia Hizballáh, bol len nevyhnutnou reakciou. Táto Iránom podporovaná skupina mala totiž predtým odpáliť rakety priamo na územie Izraela.
Irán chystá odvetu, USA nestrácajú optimizmus
Kľúčovou požiadavkou Teheránu pri rokovaniach o ukončení vojny je aj zastavenie paralelného konfliktu v Libanone. Najnovší útok v Bejrúte však situáciu radikálne zdramatizoval. Hlavný iránsky vyjednávač spochybnil zmysel ďalšieho pokračovania v rokovaniach a veliteľ iránskej armády vyhlásil, že konanie Izraela nezostane bez odpovede.
„Reakcia bojovníkov islamu je bezprostredne blízko,“
oznámila večer Iránska Najvyššia rada národnej bezpečnosti. Izraelská armáda vzápätí potvrdila, že sa pripravuje na potenciálne údery na územie krajiny v nadchádzajúcich hodinách.
Napriek hrozbe obrovskej regionálnej eskalácie zostáva Washington pokojný. Americký minister obrany Pete Hegseth vyhlásil, že neočakáva, že by izraelský útok dokázal natrvalo zastaviť pokrok smerom k dohode. „Podľa toho, čo viem, sme na dobrej ceste. Nie je to otázka toho, či sa to stane, ale toho, kedy sa to stane,“ uzavrel šéf Pentagonu.